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社會 社會焦點 保障人權

涉貪羈押61天暴瘦20kg身形曝　北市議員陳重文再被延押2個月

▲▼台北市議員陳重文涉嫌貪延押 。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲台北市議員陳重文（紅圈處）涉犯圖利等罪嫌，被押解到延押庭應訊，身形因暴瘦20多公斤縮了一圈。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利警用監視器業者台灣智慧光網公司，到案原被台北地檢署聲押禁見，台北地院裁定交保200萬元後，經檢方提起抗告、高院發回更裁，北院今年（2024年）3月改裁准陳重文羈押禁見，但陳男被發現在押期間涉透過律師，轉達其他台北市議員持續強力質詢台智光案，北院日前召開延押庭調查認為仍有勾串滅證之虞，今（20日）裁定陳男延押2個月並禁止接見通信，羈押已61天的陳重文，暴瘦20多公斤的身形也在稍早曝光。

高院當初撤銷北院對陳重文的交保裁定、發回北院更裁的主要理由，就包含陳男交保後有勾串證人舉動，陳男不服被改為羈押禁見、提起抗告，被高院駁回確定。北院上周五（17日）召開延押庭，檢方主張陳男在押期間，涉透過律師轉達議員同僚繼續強力質詢台智光案，顯見「神通廣大，仍能遙控事務」。

▲▼陳重文北檢報到。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北市議員陳重文（中）被撤銷交保200萬元裁定，今年（2024年）3月經台北地院改裁定羈押禁見。（圖／記者許靖騏攝）

法官調查認為陳重文仍有勾串滅證之虞，今裁定延長羈押2個月，並禁止接見通信，由於偵查中第1次羈押於今天午夜到期，北院已將延押裁定書送進台北看守所給陳男生效。

陳重文本案被控利用議員職權施壓台北市府官員，護航上市公司台通光電(8011)投資的台灣智慧光網公司，取得台北市警局今年（2024年）的CCTV（閉路監視器）網路傳輸服務標案，預算規模達5億餘元，陳重文涉藉此收受業者數百萬元賄款或不正利益。

▲▼台北市議員陳重文涉收賄案，台智光、台通董事長李慶煌。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣智慧光網公司董事長李慶煌。（圖／記者劉昌松攝）

北檢今年3月14日指揮廉政署搜索陳重文的議會辦公室、約談陳男等嫌到案，隔天（15日）複訊後，以陳男涉犯圖利、財產來源不明等重罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串之虞聲押禁見，但北院法官改裁定陳男交保200萬元。經檢方提起抗告，高院發回北院更裁，北院3月21日傳訊陳重文重新召開聲押庭調查，改裁定羈押禁見。

▲▼台智光幣案，大股東台通光電董事長李慶煌的特助兒子李嘉豪。（圖／記者劉昌松攝）

▲台智光董事長李慶煌的兒子兼特助李嘉豪因涉內線交易，被羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

台智光負責人李慶煌被檢方約談後交保350萬元，李男兒子李嘉豪因本案涉犯《證券交易法》內線交易等罪嫌，上月（4月）24日被裁定羈押禁見。台智光投標涉及弊端也儼然形成政治風暴，台北市現任市長蔣萬安已指示北市府政風處，專案調查前市長柯文哲任內處理本案與北市科地上權標案、京華城改建調高容積率案，有無涉及不法。

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