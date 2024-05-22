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大陸 大陸焦點 特派現場

對付賴政府「工具箱充足」　陸黨媒：挑釁一次，必將反制一次

▲▼520總統就職典禮,前總統蔡英文由總統賴清德陪同,登上府前廣場典禮舞台向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸黨媒官媒已接連發文痛批賴清德的「台獨」本性與言行。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸黨媒《環球時報》昨21日深夜又發文痛罵賴清德「台獨」本性與言論，強調大陸方面「工具箱」充足，賴與民進黨只要「挑釁一次，大陸必將反制一次」、「如若繼續恣意妄為，只會加速自我滅亡。」該文也警告外部勢力不要干涉與煽風點火，大陸方面解決台灣問題和國家統一的決心「堅若磐石」。

《環時》昨深夜發出社評，標題是「挑釁一次、反制一次，挑釁愈甚、反制愈烈」。文章指出，賴清德身上有兩個顯眼的「標籤」，不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「和平破壞者」，這兩項在5月20日發表的就職講話中得到驗證。

文章痛批賴的就職演說是一篇「是一篇徹頭徹尾的「台獨自白」「充斥敵意與挑釁、謊言與欺騙的講話。」其「台獨」立場更加激進冒險，大肆宣揚「主權獨立」「兩岸互不隸屬」「台灣住民自決」，乞求外部勢力撐腰打氣，推動「台灣問題國際化」，「倚外謀獨」「以武謀獨」。

文章痛批，「作為蔡英文的接班人」、民進黨當局的新一任「頭面人物」，賴清德的表現再次暴露了自己「台獨金孫」的「獨」性本質，態度極為猖狂，主張更加激進。

文章稱，不會姑息賴清得言行，並且提前講出三點聲明。第一是警告賴清德和民進黨當局的「台獨」挑釁越甚，喪鐘越敲越緊，「挑釁一次，大陸必將反制一次；挑釁愈甚，反制愈烈。如若繼續恣意妄為，只會加速自我滅亡」；第二是大陸的反制「工具箱」越來越充足，實質性反制的能力不斷增強，措施不斷完善，越來越精准有力；第三則是警告「外部勢力不要借此煽風點火。」

文章再次警告外部勢力必須明白，台灣是核心利益中的核心，「以台制華」注定徒勞無功。中國政府和中國人民實現祖國統一的決心堅如磐石，「對於外部反華勢力的侵犯和挑釁行徑，只要他們做一次，中方就必定堅決鬥爭一次。」

文章稱，「台獨」意味著戰爭，與台海和平水火不容、與台灣同胞利益背道而馳。2008年到2016年的8年間，兩岸在和平發展道路上攜手而行，台海氣候春暖花開。民進黨上台後拒不承認一個中國原則，情勢急轉直下，兩岸關係迅速冰封。「其後的8年時間裡，民進黨當局幹了多少謀『獨』挑釁的事，早已不勝枚舉。」

最後，文章再次強調，解決台灣問題、完成國家統一的意志「堅如磐石」。「賴清德和民進黨當局若要在『台獨』絕路上一意孤行，最終只會撞得頭破血流。」

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