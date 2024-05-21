　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

▲▼總統賴清德接見「美國第 70 任國務卿龐培歐訪問團」。（圖／行政院提供）

▲總統賴清德接見「美國第70任國務卿龐培歐訪問團」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（21日）接見美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪問團。龐培歐會中談及，賴清德就職演說不只擘劃出對台灣的願景，也提及台灣的全球地位，更觸及台美間的重要關係；他非常樂見賴重申台灣對和平與繁榮的重視，因為台灣在全球扮演相當重要的角色。

賴清德今天表示，歡迎龐培歐再次訪問台灣，在今年1月的大選結束後，龐培歐就在第一時間向他、副總統蕭美琴、以及台灣人民表達祝賀，他要感謝龐培歐長期以來對台灣民主的支持，以及對於提升台美關係的貢獻。

賴清德指出，龐培歐任內不僅開啟台美「經濟繁榮夥伴對話」機制，更解除台美交往限制、推動台美高層互訪等措施，讓雙方在民主、經濟、教育、以及公共衛生等領域都有密切的交流。

賴清德說，龐培歐是台灣堅定的友好夥伴，相信這是因為民主和自由除了是台灣人民最珍貴的資產，也是台美之間共享的核心價值。今年是《台灣關係法》立法45周年，期待台灣和美國的夥伴關係，將在實質的基礎上持續擴大。

賴清德提到，上個月，美國拜登總統已經簽署《2024國安緊急補充撥款法案》，提供包含台灣在內的印太區域國家各項安全倡議，這也是在《2024會計年度綜合撥款法》之後，美國再一次以具體行動強化台美安全的夥伴關係。

賴清德說，接下來，他會帶領新政府繼續深化臺灣和美國的各項合作，他也期待，新政府能得到龐培歐一如過往的支持，一起維護區域的和平穩定，促進全球的繁榮發展。

龐培歐則表示，他也要恭賀台灣人民順利完成一場成功的選舉，期待未來看到台灣的表現。美國跨黨派與台灣人民站在一起的立場不會改變。最後，他也祝福賴清德一切順利，期盼他在新的角色可以繼續造福台灣人民。

ET快訊
快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」
17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！打電話求救：爸我被砍了
明午後大雨轟炸北宜花　下周二新鋒面「雨更多」
中捷砍人男「曾有情緒問題」學校輔導過！　被移送拒絕夜間偵訊
3刀男碰上整車「台中戰鬥市民」！　8人捷運圍攻超勇猛
3刀男「政治狂熱」　社群狂PO挺港、罷韓
極度危險犯「母住新北林口」　社區警衛嚴查出入：恐尾隨外送員
快訊／新航迫降！死亡人數上升至2人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

TPOC數據「65％網挺藍白國會改革」　王鴻薇：別把人民當成白痴

吳沛憶率綠委丟太陽花　黃國昌拿手機直播險被擊中

快訊／國會KTV！綠營拿太陽花唱島嶼天光　藍營人持國旗貼紙唱國歌

台大教授姜皇池　婉謝國安會諮委職務

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

通融極度危險犯沒付錢！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

TPOC數據「65％網挺藍白國會改革」　王鴻薇：別把人民當成白痴

吳沛憶率綠委丟太陽花　黃國昌拿手機直播險被擊中

快訊／國會KTV！綠營拿太陽花唱島嶼天光　藍營人持國旗貼紙唱國歌

台大教授姜皇池　婉謝國安會諮委職務

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

通融極度危險犯沒付錢！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

快訊／立院外空拍照曝光　湧1.5萬人嗆藍白國會改革「黑箱」

新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

17歲高中生私自請假「搭捷運遭砍」！緊急打電話求救：爸我被砍了

日大咖天后高雄演唱會嘉賓是徐若瑄！　難掩興奮：期待與她碰撞火花

乳癌年輕化！營養師曝「10個壞習慣」恐增罹患風險

翻車2個月後「康橋校車」又擦撞隧道　公路局：不同公司和駕駛

王世堅嗆黃國昌超越馬英九立新標竿　「成為偽君子代名詞」

她「止痛藥吃10幾年」洗腎了！　醫嘆：真的很可惜

全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

《日經亞洲》：台灣在野黨準備通過爭議法案　賴清德剛上任陷動盪

美女荷官「挺胸露肚」！網路高調PO文吸客　開張3天就被抄掉

政治熱門新聞

「美國看不下去了！」　點名民進黨阻撓國會改革

快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

藐視國會立院表決完成二讀！　官員虛偽陳述將有刑責

「史上最可恥立法院長」　范雲怒嗆韓國瑜無視場外民意

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀昔會議紀錄喊：謝柯建銘

快訊／立院外湧3千抗議群眾　架大螢幕看國會直播「藍綠兩樣情」

通融極度危險犯沒付錢！首都客運曝原因　「全程低調安靜」

快訊／看不起？無懼場外8千抗議群眾　徐巧芯聽抗議人數拍桌狂笑

綠祭案海戰術無效！「藐視國會」舉手表決大戰

傅崐萁爆柯建銘廁所喬事：綠想用環島高鐵換國會改革

謝龍介突唱「賴今送終」　綠嗆：送國民黨

更多熱門

相關新聞

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

王毅重話再批賴清德：背叛民族和祖先的醜行令人不齒

大陸中央政治局委員、外交部長王毅在出席上合組織外長會時，連兩天回應台灣議題。王毅今（21）日在外長會議發言時痛批，賴清德之流背叛民族和祖先的醜行令人不齒，「無論他們如何折騰，都阻擋不了中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國的懷抱。所有台獨分裂分子都將被釘在歷史的恥辱柱上。」

本壘攻防戰　春訓練好要改很難

本壘攻防戰　春訓練好要改很難

布林肯賀賴清德就職　陸：已提出嚴正交涉

布林肯賀賴清德就職　陸：已提出嚴正交涉

中捷「3刀男」住高雄　市府全力堵模仿犯

中捷「3刀男」住高雄　市府全力堵模仿犯

賴清德就職演說「略過」住宅政策　李同榮提4種可能

賴清德就職演說「略過」住宅政策　李同榮提4種可能

關鍵字：

賴清德龐培歐台美關係合作安全

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面