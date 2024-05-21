龐培歐讚賴清德擘劃願景　樂見重申台海和平

▲總統賴清德接見「美國第70任國務卿龐培歐訪問團」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（21日）接見美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪問團。龐培歐會中談及，賴清德就職演說不只擘劃出對台灣的願景，也提及台灣的全球地位，更觸及台美間的重要關係；他非常樂見賴重申台灣對和平與繁榮的重視，因為台灣在全球扮演相當重要的角色。

賴清德今天表示，歡迎龐培歐再次訪問台灣，在今年1月的大選結束後，龐培歐就在第一時間向他、副總統蕭美琴、以及台灣人民表達祝賀，他要感謝龐培歐長期以來對台灣民主的支持，以及對於提升台美關係的貢獻。

賴清德指出，龐培歐任內不僅開啟台美「經濟繁榮夥伴對話」機制，更解除台美交往限制、推動台美高層互訪等措施，讓雙方在民主、經濟、教育、以及公共衛生等領域都有密切的交流。

賴清德說，龐培歐是台灣堅定的友好夥伴，相信這是因為民主和自由除了是台灣人民最珍貴的資產，也是台美之間共享的核心價值。今年是《台灣關係法》立法45周年，期待台灣和美國的夥伴關係，將在實質的基礎上持續擴大。

賴清德提到，上個月，美國拜登總統已經簽署《2024國安緊急補充撥款法案》，提供包含台灣在內的印太區域國家各項安全倡議，這也是在《2024會計年度綜合撥款法》之後，美國再一次以具體行動強化台美安全的夥伴關係。

賴清德說，接下來，他會帶領新政府繼續深化臺灣和美國的各項合作，他也期待，新政府能得到龐培歐一如過往的支持，一起維護區域的和平穩定，促進全球的繁榮發展。

龐培歐則表示，他也要恭賀台灣人民順利完成一場成功的選舉，期待未來看到台灣的表現。美國跨黨派與台灣人民站在一起的立場不會改變。最後，他也祝福賴清德一切順利，期盼他在新的角色可以繼續造福台灣人民。