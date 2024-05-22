英國退役軍人被控為港府情蒐　警方證實已身亡

▲警方19日宣布，崔克特在英格蘭東南部波克郡的一個公園內被發現身亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

英國前海軍陸戰隊員崔克特（Matthew Trickett）近期被控違反英國「國家安全法」，並為香港情報機關工作，並於13日出庭應訊。沒想到，警方19日宣布，崔克特在英格蘭東南部波克郡的一個公園內被發現身亡，目前案件正在調查中，屍檢將於稍後進行。

根據《中央社》報導，崔克特與衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）及袁松彪（Chung Biu Yuen，又名Billy Yuen）一起被指控為香港情報機關非法從事監控和信息收集，目標主要是居住在英國的香港異議人士；3人還曾被控企圖強行闖入民宅，並於5月初遭逮捕。

衞志良是英國邊境部隊（Border Force）成員，曾在英國最大的國際機場倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）工作，他自稱有超過20年的英國軍警界和私人保全經驗。袁松彪則是退休港警，被捕前為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理。

崔克特曾在2007至2013年於海軍陸戰隊服役，並在今年2月加入英國內政部擔任移民管理警察，他曾是希斯羅機場邊境部隊成員。崔克特等人13日於倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）出庭應訊，確認個人資料，原定下一次出庭日期為5月24日。

然而，崔克特於19日下午在波克郡（Berkshire）美登赫鎮（Maidenhead）的公園內被發現死亡。警方接到報案後趕赴現場，儘管進行了急救，崔克特還是被宣告死亡。警方表示，目前將案件暫定為「死因不明」，並會擇日進行驗屍。

崔克特在13日出庭後獲准保釋，但被限制出境，只能在固定地址過夜，且每週須至固定警局報到．他生前就是向泰晤士河谷警局報到。崔克特被捕後曾向看守所員警表示，一旦獲釋，他可能會自殺。

家人向英國《泰晤士報》（The Times）表示，崔克特是個正常的好孩子，家人都為他曾在陸戰隊服役感到驕傲。鄰居告訴《每日電訊報》（Daily Telegraph），崔克特親切有禮，但在國外的時間比在國內多。

中國駐英大使館13日發布聲明，譴責英方「編造藉口、無理指責香港特區政府」，並提到已向英方提出嚴正交涉。英國外交部則對中方的行為表示強烈不滿，指責其間諜活動和對旅英港人的懸賞通緝，在外交大臣卡麥隆（David Cameron）指示下，英國外交部於14日召見中國駐英大使鄭澤光。