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社會 社會焦點 保障人權

毒品通緝犯持有改造槍枝　南警釣蝦場外埋伏逮人

記者林東良／台南報導

台南市警五分局接獲情資反映，53歲李姓男子涉嫌持有非法槍枝，並經台南地檢署發布毒品通緝中，專案小組日夜追查，21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個，全案依槍砲彈及毒品通緝，將李嫌移送台南地檢署偵辦歸案。

▲台南市警五分局專案小組，21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局專案小組，21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李嫌曾於2023年時因持有槍枝並喬裝成香客，躲藏在聖母廟香客大樓內，並遭五分局偵查隊長帶隊查獲改造槍枝等物，惟仍不知悔改，持續擁槍自重。市警五分局得知後，調閱相關資料追查，依照其平日作息及活動習性，縮小追查範圍，配合路口監視器及相關偵查資料，得知李嫌現遭台南地檢署發布毒品通緝中，即於21日前往安南區某釣蝦場外守候。

▲台南市警五分局專案小組，21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方一見李嫌出現隨即向前盤查，發現其背後疑似插有槍枝，立即將其壓制在地，避免其掏出槍枝反抗，現場查獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個，槍枝送往警察局刑事鑑識中心初驗具有殺傷力，全案詢畢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品通緝移送台南地檢署偵辦，並持續溯源槍枝來源。

▲台南市警五分局專案小組，21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本案執行過程中，查緝幹員偵查佐張惠文，甫發布調任其他分局偵查隊，並須在當日報到，但得知李嫌行蹤後，即使辦公用品尚未整理，於報到完畢仍跟著其他人一同前往查緝，展現他維護社會治安之決心與意志，也充分展現警察團隊向心力。

▲台南市警五分局專案小組，21日在安南區某釣蝦場外查獲李嫌，現場起獲金牛座JP-915改造手槍1枝、子彈10顆及彈匣1個。（圖／記者林東良翻攝，下同）

五分局長洪宏榮表示，警方現階段持續執行「掃黑肅槍」專案，務必貫徹局長廖宗山要求之「溯源、刨根、斷金流」之查緝綱領，除嚴辦不法黑幫份子外，另全力掃蕩各式非法槍械、改造槍械場所與毒品，期將不法暴力份子連根刨起，將持續規劃掃蕩作為，以維護轄區治安平穩。

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