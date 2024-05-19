快訊／受監護處分人醫院脫逃！ 北檢公布照片：涉殺人未遂具攻擊性

▲39歲簡郁紘自基隆某醫院脫逃，刑事局今晚發布「重要緊急查緝專案」，通令全國警方緝捕，簡男涉殺人未遂且具攻擊性。（圖／刑事局）

文／中央社

台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某間醫院脫逃、行蹤不明，刑事局今晚發布「重要緊急查緝專案」，通令全國警方緝捕，簡男涉殺人未遂且具攻擊性。

台北地檢署指出，已發布拘票請警方拘提，現正處理發布通緝作業。

法院判決指出，簡男於民國112年1月23日晚間在台北市區手持玻璃酒瓶，尾隨1名民眾並趁其不備，以玻璃酒瓶攻擊民眾的頭頸部，民眾逃往路旁騎樓求救，經路人出面制止，簡男才停手。受害民眾頭頸部及全身多處受傷、多根手指伸肌腱斷裂。

一審台北地院審理後，審酌他因罹患思覺失調症，卻缺乏病識感，未曾接受完整精神治療以減緩病情，致產生幻聽，攻擊路人，依殺人未遂罪判處有期徒刑3年，應於刑之執行前，令入相當處所，施以監護5年。案件因未上訴而確定，後續交由台北地檢署執行。

根據刑事局官網「重要緊急查緝專案」資料顯示，簡男脫逃後行蹤不明，身上無財物、未使用手機，身著白上衣、長袖方格紋襯衫和黑長褲，由於所犯罪行為殺人未遂，且具有攻擊性，提醒員警查緝時要注意安全。