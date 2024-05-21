台外交替代役男販毒被捕　外交部證實：去年以資訊專長申請

▲役男林睿庠遭逮補，他曾接受網路頻道訪問。（圖／翻攝自YouTube／Pentester Academy TV）

記者呂晏慈／台北報導

根據媒體報導，台灣人林睿庠涉嫌在暗網上構建全球性毒品銷售平台、3年出售各類毒品過億元，並於他5月18日在紐約甘迺迪機場（JFK）被捕，如果罪名成立，林睿庠將面臨的最低刑期為終身監禁。外交部發言人劉永健今（21日）證實，林男為2023年國合會派駐聖露西亞的外交替代役男，原預計今年7月退役，駐處將與美方執法單位保持密切聯繫。

媒體報導，林睿庠2020年10月在暗網上創建了名為「匿名市場」（Incognito Market）的在線商務平台。調查人員發現，在「匿名市場」上出售的包括海洛因、可卡因、搖頭丸、甲基苯丙胺（冰毒）、氯胺酮等常見的毒品類型，也有普通的致幻劑、以及已在美國成為公害的芬太尼（fentanyl）。

由於林睿庠為2023年國合會派駐聖露西亞的外交替代役男，引發媒體關注。對此，劉永健今天上午在外交部例行記者會證實此事，他說明，林男為2023年以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，同年11月3日派駐聖露西亞服勤，預計今年7月4日退役。

劉永健說，林男在聖露西亞服勤期間言行正常、充分配合技術團工作，他於退役前依規定請假，並經外交部核准，於5月18日離開聖國，5月19日被美國警方逮捕，目前我國駐美同仁除就本案與美方執法單位保持密切聯繫，確保國人獲得公平待遇之外，未來也將密切掌握美方調查進度。