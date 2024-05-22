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拿坡里連2周「大披薩下殺199元」！　名字中1字加碼爽喝1元可樂

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里年中慶優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

年中慶準備開跑了！人氣速食品牌「拿坡里」祭出最新下殺優惠，連14天爽吃「大披薩199元」、「5塊炸雞69折」等2大好康，明（23）日正式開跑；加碼限時2天只要姓名對中1字還有「1元可樂」等喝，通通不能放過。

為迎接2024年中慶，全台130家「拿坡里披薩·炸雞」店祭出限時優惠，5月23日起至6月5日限時2周爽吃「外帶或內用大披薩特價199元（原價369元）」，並開放口味任選，還有「外帶或內用5塊炸雞特價199元（原價290元）」，一次滿足披薩、炸雞控。

加碼5月23日、5月24日限定2天還有「對中名字爽喝1元可樂」優惠，只要名字中帶有「拿」、「坡」、「里」其中任一字，並憑身分證明文件至門市消費任一大披薩或炸雞，即可加價1元獲得「可口可樂1瓶（1250ml）」，小確幸趕緊收下。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客也有指定比薩下殺199元優惠。

另，必勝客即日起至5月31日也於全門市祭出平日限定「外帶單點13吋大比薩199元吃」超殺優惠，優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮共6款，加碼推加40元就能爽吃海陸總動員雙拼、火辣墨西哥肉肉比薩。

除外，5月25日、5月26日限時2天還可享「外帶單點大比薩半價」優惠，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員及火辣墨西哥肉肉。

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