　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天開吃！麥當勞「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」回來了

▲▼麥當勞麥香魚、雙層麥香魚 。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞雙層麥香魚今天回歸 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天開賣！人氣速食品牌「麥當勞」超夯「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」即日起重磅回歸，不僅可以爽吃夾了雙層鱈魚排搭配酸甜塔塔醬、切達起司的麥香魚堡，還有苦甜大人系可可布朗尼冰炫風幫消暑，趕緊衝吃一波。

▲▼麥當勞麥香魚、雙層麥香魚 。（圖／記者蕭筠攝）

▲雙層麥香魚吃得到2塊炸魚排搭配酸甜塔塔醬、1／2片切達起司。

麥當勞「雙層麥香魚」終於回來了，使用100%真鱈魚鮮凍直炸，一次就有2塊炸魚排搭配酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，夾進柔軟蒸麵包當中，每一口都能吃到鮮甜海味，即日起至7月9日限時開賣或售完為止；麥香魚單點49元、雙層麥香魚單點89元。

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風也回歸。

▲▼麥當勞可可布朗尼冰炫風。（圖／記者蕭筠攝）

另，看準天氣炎熱，麥當勞「可可布朗尼冰炫風」今年夏天也重磅回歸，選用香濃巧克力布朗尼拌入經典奶香冰淇淋當中，再撒上苦中帶甜的可可粉，佐以卡滋脆片的酥脆口感，巧克力控肯定不能放過，單點69元，即日起至7月2日限定開吃或售完為止。

▲▼肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲肯德基推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」。（圖／業者提供）

另，肯德基近日也推出全新「松露起司圈咔啦雞腿堡」，不僅吃得到經典咔啦雞腿排，還夾了松露切達起司圈，有別於一般起司片的口感，一口咬下可是厚實流餡的起司圈滋味，濃郁到不行，再搭配加入酸奶風味基底的美式牧場醬、新鮮番茄，清爽又好吃，即日起至6月17日限時開賣。

【你可能也想看】

►快訊／Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►喝飲料變貴了！　4縣市「50嵐」6／1起漲5元

ET快訊
獨／住高雄卻到台中砍人　「3刀男」曝原因：怕誤傷女友父親
LIVE／中捷3刀男赤腳進警局！英雄終身免費搭　殺人未遂犯北
快訊／兒被控性侵　林姿妙回應了
快訊／3刀男激喊：我還不想死！媽趕到警局　母子抱頭痛哭
快訊／《麻辣教師GTO》訓導主任中尾彬猝逝！
殺人未遂犯「跟通緝照有落差」！　隱身人群警方頭大
國三少女遭拘禁性侵！　長達20多天
3刀男入住摩鐵畫面曝！　凶器1周前就已買好
獨／「3刀男」病衣赤腳進警局　母不捨衝2公里外採買

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

考生辛苦了！作家張西、知寒語錄暖哭破萬考生　伴點全新樣貌回歸

今天開吃！麥當勞「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」回來了

拿坡里連2周「大披薩下殺199元」！　名字中1字加碼爽喝1元可樂

今天就買！超商咖啡「買7送4」　限時5天爽喝

買菜挺農民！全聯推「花蓮農產特賣」　當季大西瓜熱銷800萬

把握4大網購平台早鳥優惠　北中南超過百款端午粽子任你挑

超Q「哆啦A夢冰沙」重磅回歸！蘇打口味冰涼清爽　超商獨家開賣

等到了！麥當勞超夯「雙層麥香魚」回歸　加碼吃可可布朗尼冰炫風

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

考生辛苦了！作家張西、知寒語錄暖哭破萬考生　伴點全新樣貌回歸

今天開吃！麥當勞「雙層麥香魚」、「可可布朗尼冰炫風」回來了

拿坡里連2周「大披薩下殺199元」！　名字中1字加碼爽喝1元可樂

今天就買！超商咖啡「買7送4」　限時5天爽喝

買菜挺農民！全聯推「花蓮農產特賣」　當季大西瓜熱銷800萬

把握4大網購平台早鳥優惠　北中南超過百款端午粽子任你挑

超Q「哆啦A夢冰沙」重磅回歸！蘇打口味冰涼清爽　超商獨家開賣

等到了！麥當勞超夯「雙層麥香魚」回歸　加碼吃可可布朗尼冰炫風

童星于卉喬長大了　「踩10cm高跟鞋」全新造型曝光

「不老野獸」人氣不滅！勇士林志傑締造PLG人氣王4連霸

端午再現「虎霸王」　虎尾農會贈3千花生粽伴弱勢過節

3刀男情緒平靜　午餐吃排骨便當配水...曝挑選中捷犯案理由

F-16墜機！　新加坡找到原因了

台灣虎航線上旅展全線單程未稅799元起　折扣碼最高享85折

司機衝下車上廁所「忘拉手煞車」公車倒退嚕　撞凹對面休旅車

針對台中捷運隨機傷害事件　台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

樂天桃猿「動紫趴」6月登場　「暖聲情歌王」品冠獻聲

小四女童「吃口香糖被嗆」…倒地窒息亡！家長控：學校責任很大

消費熱門新聞

麥當勞超夯「雙層麥香魚」回來了

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

限時5天！超商咖啡「買7送4」

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

4大超商「520最甜優惠」一次看！

超商獨家開賣「哆啦A夢冰沙」

超商「蜜汁大雞排」只要50元爽吃

鐘錶愛好者5/24準備迎接超珍稀藏品

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

麥當勞「2大夯品」今天回歸了！

美廉社網羅全台名粽「42元起」

麥當勞新醬「幻の醬」售完！業者證實

金門酒廠「總統就職紀念酒」全系列開賣！

更多熱門

相關新聞

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

拿坡里連2周「大披薩下殺199元吃」！

年中慶準備開跑了！人氣速食品牌「拿坡里」祭出最新下殺優惠，連14天爽吃「大披薩199元」、「5塊炸雞69折」等2大好康，明（23）日正式開跑；加碼限時2天只要姓名對中1字還有「1元可樂」等喝，通通不能放過。

手搖飲今天爽喝2款楊枝甘露買1送1

手搖飲今天爽喝2款楊枝甘露買1送1

才開幕4個月！牧石鍋物5／27起暫停營業

才開幕4個月！牧石鍋物5／27起暫停營業

限時5天！超商咖啡「買7送4」

限時5天！超商咖啡「買7送4」

博多豚骨拉麵每碗100元優惠連推3天

博多豚骨拉麵每碗100元優惠連推3天

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞肯德基

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

歐漢聲大方認愛！

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面