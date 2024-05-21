快訊／「太陽花」真的重返國會議場了　民進黨立委高唱「島嶼天光」

▲立法院院會，民進黨團手持太陽花。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

立院21日續審藍白國會改革方案，而場外抗議群眾也越來越多，目前已滿到中山南路，主辦單位也宣布聚集超過破萬人。民進黨立委晚間在場內高喊「反黑箱、挺台灣」、「反擴權、挺台灣」口號，更當場高舉「太陽花」，並高唱「島嶼天光」，有意讓國人喚起10年前太陽花學運的記憶。

民進黨晚間拿黃底黑字大型布條「反擴權、挺台灣」出場，在喊話數分鐘後，議程繼續，民進黨立委張雅琳表示，場外超過一萬四千人，而且持續在聚集，大家都在看國會發生什麼事，10年前在場外反黑箱，還跟黃國昌一起，10年後還要在雨中反黑箱，「多荒謬啊！國會很多國民黨委員，大家有不同意見，但應該可以凝聚共識啊！」

張雅琳說，國會沒收討論，5次討論都散會，沒有一次真正民主，沒收今天所有程序正義，黃國昌還高興他法案是最高機密，這不是黑箱不是嗎？真的要給孩子看到這樣的民主嗎？國民黨威權統治太久根本不知道什麼是民主，以為民主就是表決，真的是這樣嗎？

在張雅琳談話結束後，民進黨立委們將「太陽花」帶進議場內，繼續高喊「反黑箱、挺台灣」、「反擴權、挺台灣」口號，有意讓國人喚起10年前太陽花學運的記憶。

▼立法院院會，民進黨團手持太陽花。（圖／記者李毓康攝）