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社會 社會焦點 保障人權

中捷砍人男「曾有情緒問題」學校輔導過！　被移送拒絕夜間偵訊

記者柯振中／綜合報導

高雄20歲的洪姓男子21日在中捷砍人，造成2名乘客無辜受傷，自己也跟著掛彩。事後洪男被起底，是高雄某護專的學生，且校方表示，洪男1年級時曾有情緒問題，被校內的輔導單位輔導過，今年4月中旬也因為壓力過大，申請暫停實習。由於洪男進警局後拒絕夜間偵訊，詳情仍待警方22日釐清。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

▲中捷21日發生持刀傷人案，洪姓嫌犯過去曾有情緒問題，接受校方輔導單位輔導。（資料照／民眾提供）

洪男21日上午11點多搭乘台中捷運，卻在車廂中亮刀、砍人，導致2名乘客受傷，最後在眾多乘客合力之下被制伏。不過，被警方逮捕時，洪男情緒疑似不穩，更是大聲哭喊「你為什麼要這樣」，行為相當詭異。

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲洪姓嫌犯是高雄某護專的四年級學生。（圖／記者許權毅攝）

事後經過調查，洪男的身分也被曝光，原來他是高雄某護專的四年級學生。事發後校方表示，洪男個性上無特殊情況，不過1年級時曾出現情緒問題，被校內的輔導單位輔導過，後來無論是課業、人際關係的表現都相當正常。

校方還說，洪男2年級曾實習過，表現一切正常，不過今年2月開始為期一年的實習，洪男4月中則以壓力大為由、申請暫停實習。校方補充，對於某些學生而言，實習除了要照顧個案以外，還要準備作業、考試，確實會感到壓力。

洪男犯案後自己也受傷，經過手術救治後，身穿病人服被移送分局。不過，洪男被送到分局後，拒絕夜間偵訊，犯案動機為何，要等到22日一早才能訊問釐清。

 
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