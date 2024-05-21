美聯邦存保公司董事長辭職　職場性騷擾、歧視爭議纏身

▲美國聯邦存款保險公司董事長葛倫柏格（Martin Gruenberg）20日同意辭職下台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）董事長葛倫柏格（Martin Gruenberg）數月以來因公司內部性騷擾、歧視醜聞不斷，被美國議員要求下台負責。葛倫柏格於20日宣布辭職並表示，一旦確定接任者人選他就會卸任。

根據路透社報導，白宮副新聞秘書米歇爾（Sam Michel）聲明稱，白宮將提名一位接替葛倫柏格職位的人選。聯邦存款保險公司是在大蕭條時期由美國聯邦政府創辦的大型金融監管機構，設立目的在於保護銀行儲蓄客戶存款。

此前，一項外部獨立調查發現FDIC長期以來存在職場大量虐待、歧視、性騷擾員工，多年都未能解決。報告撰寫者稱，「父權、保守且規避風險的文化」導致FDIC持續出現職場不當行為，而員工「普遍擔憂遭到報復」導致不當行為事件漏報。

在葛倫柏格20日同意辭職當天稍早，聯邦參議院銀行委員會主席、民主黨高層布朗（Sherrod Brown）呼籲FDIC撤換董事長並表示機構必須進行「根本性改革」，希望拜登總統立即提名繼任者，參議院應該迅速同意新的任命。

現年71歲的葛倫柏格自2005年以來一直在FDIC工作，是成立89年來任職最久的董事會成員，曾在前總統歐巴馬和拜登執政時期兩度被任命為董事長，一任5年，他本屆任期原訂2028年才結束。