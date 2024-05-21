　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即日起報名

▲臺東水域遊憩安全訓練及親子體驗開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東水域遊憩安全訓練及親子體驗開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

天氣漸熱，民眾出遊都想玩水清涼一下，安全玩水絕對是夏日戲水必備的素養和技能，臺東縣政府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗，不論是水域遊憩活動小白入門水域安全，或是Pro級救生員加強安全觀念，都安排專業的教練開設玩水安全攻略。縣府歡迎大小朋友在夏日戲水旺季前，增強安全玩水、自救防溺的素養和技能。即日起，歡迎民眾搜尋「台東觀光旅遊網」或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加。

縣府表示，臺東擁有全台最長的海岸線、最乾淨優美的水域環境，水域安全課程不僅有親子一起玩水共學的游泳池自救技能操作，進階版更提供在活水湖水域操作救溺課程，跟著專業教練學會評估水域風險，並透過親子趣味競賽，熟練救溺技能，還可開心玩最熱門的SUP立式划槳。Pro級可深入專業的救生員安全講習、SUP立式划槳丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班、救生員訓練等。

縣府交觀處進一步說明，縣府積極打造臺東水域安全環境，連續3年成功爭取中央海洋委員會等相關單位支持，協助水域遊憩業者增強專業能力，多元培育運動觀光水域安全人才，今年持續辦理各式救生員訓練、救生員安全講習、SUP丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班，從AED、CPR等緊急救護訓練，到近年民眾最愛體驗的專業單項SUP立式划槳教練訓練，都是為了增進並強化台東水域安全。

此外，縣府目前也積極推展綠島及蘭嶼的水域遊憩安全訓練，後續相關專業訓練課程，也將於「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息或臉書「台東就醬玩」公佈，歡迎大家持續關注並報名參加；而水域遊憩安全訓練及親子體驗報名資訊，請網路搜尋「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息-水域遊憩安全訓練及親子體驗報名參加，或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加

ET快訊
快訊／殺人未遂犯逃到北市　教育局：今晚、明早暫停校園開放
快訊／場外抗議人潮爆滿　立院急公告：封閉周邊部分出入口
殺人未遂犯逃到台北了！母住林口　警戒備：不排除回家
快訊／藍白共提「不再處理散會動議」　秀會議紀錄嗨喊：謝謝柯建
單身女獨得2億威力彩！下班買一張就中　捐出1000萬
快訊／國家警報響！大雷雨炸新北桃園　13縣市豪大雨特報
3刀男「疑是列管人口」　衛福部：很懷疑是否精神恍惚
快訊／台中死亡車禍　23歲騎士傷重不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹崎警原民幹部接地氣服務　阿里山里佳部落反詐騙宣導　

施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即日起報名

環遊世界玩數學特展來台東　一起探索數學奧秘

「藝展長才 技職飛揚」　台南市2024技職博覽會活動即將熱鬧登場！

端午佳節「好運旺來」　雲林發放2.3萬鳳梨贈長青食堂及長輩

大埤農會優質米獲國際認證！　「寺上好米」獲ITQI風味絕佳獎二星

崑山科大接待北美洲友邦聖露西亞皮耶總理　力展技職教育成果

蔡宗豪關心公辦都更　請市府審慎處理都更容積獎勵勿蹈京華城案覆轍

竹市啟動腸病毒六大防治措施　全力守護孩童健康

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

52歲媽與女兒挑戰16蹲　輕鬆完成！坤達留言給讚

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

白柴見到媽開飛機耳迎接　興奮瞇瞇眼激似小白羊❤

路口違規左轉遭警攔停！　台中女外送員「下跪求情」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

竹崎警原民幹部接地氣服務　阿里山里佳部落反詐騙宣導　

施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即日起報名

環遊世界玩數學特展來台東　一起探索數學奧秘

「藝展長才 技職飛揚」　台南市2024技職博覽會活動即將熱鬧登場！

端午佳節「好運旺來」　雲林發放2.3萬鳳梨贈長青食堂及長輩

大埤農會優質米獲國際認證！　「寺上好米」獲ITQI風味絕佳獎二星

崑山科大接待北美洲友邦聖露西亞皮耶總理　力展技職教育成果

蔡宗豪關心公辦都更　請市府審慎處理都更容積獎勵勿蹈京華城案覆轍

竹市啟動腸病毒六大防治措施　全力守護孩童健康

竹崎警原民幹部接地氣服務　阿里山里佳部落反詐騙宣導　

施用熟成禽畜糞有機堆肥　翻耕覆土防治異味

長江口深水航道將交管　傳福建艦兩週內2度海試

老婆狂孕吐「只有吃泡麵沒事」　他急求助：怎麼辦？醫師中肯回

快訊／基隆殺人未遂犯逃到北市　教育局：今晚、明早暫停校園開放

阿里山小火車結合金酒　「造型小火車高粱酒」藏家搶翻天

快訊／憂太陽花再現？　立院急公告：5點起陸續封閉周邊部分出入口

520求婚2年女友！500萬男下秒愣「求幫還800萬債」　全場罵爆

罷工抗爭3個月　韓國住院醫師「僅5%」留守醫院

愛國者三型增強飛彈　整合神盾系統發射

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

地方熱門新聞

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

520台中最「婚」頭　600對登記結婚成六都第一

表揚已故模範母親　蘇俊賓暖心致贈手繪畫作

獨／龍蝦價格大跌！進口貨1800→1000

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入南警強調依法行政

小孩灌水娃娃機　主機板故障引熱議

國宴布置絕美台南蘭花超吸睛

情侶出遊霧台山區刁車　里港警1小時助脫困

綠委517號召青年衝立院　台南藍軍狂酸

賴清德就職國宴　台南藍軍抗議大停電

更多熱門

相關新聞

熱門知本溫泉套房拍賣又來囉！7戶第1次拍賣

熱門知本溫泉套房拍賣又來囉！7戶第1次拍賣

法務部行政執行署花蓮分署訂於6月4日再次拍賣知本地區温泉套房，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件，歡迎有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於該分署臉書直播，全程公開透明，臺東縣稅務局並設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例。

環遊世界玩數學特展來台東　探索數學奧秘

環遊世界玩數學特展來台東　探索數學奧秘

才宣示就職　台東驚見大量裝甲車

才宣示就職　台東驚見大量裝甲車

2024東浪嘉年華圓滿落幕　2天超過3萬人參加

2024東浪嘉年華圓滿落幕　2天超過3萬人參加

2024樂齡長青嘉年華　饒慶鈴邀長輩作伙來聽歌

2024樂齡長青嘉年華　饒慶鈴邀長輩作伙來聽歌

關鍵字：

水域親子台東

讀者迴響

熱門新聞

即／恐怖畫面曝！中捷男失控狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

女警兼職半套店！　「上圍傲人」成紅牌

即／台中中捷驚傳車廂砍人案　單線雙向通車

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

新竹女警下海成紅牌！火辣黑絲性感內衣照曝

獨／3刀男是護理生！突暫停實習...北上中捷亂砍人

中捷砍人20歲凶嫌送醫畫面曝光！白色球鞋也染血

鎖定台中捷運犯案！20歲嫌犯攜3把刀北上　有精神恍惚問題

中捷隨機砍人　長髮男與兇嫌扭打全身濺血

接到電話才知兒闖大禍！中捷揮刀男父母緊急北上

殺人未遂犯搭首都客運到北市松山區

《爸爸去哪兒》尹敏洙妻宣布結束18年婚姻

即／3人傷勢曝光！中捷17歲少年胸肩遭砍

兒竟北上中捷砍人！父震驚急道歉

更多

最夯影音

更多

消防員揹25KG裝備「16蹲」　挑戰成功網大讚：體力太猛

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

向佐曝計畫和郭碧婷生三胎　擔心她身體..向太澄清：沒逼生！

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面