台東水域遊憩安全訓練及親子體驗　即日起報名

▲臺東水域遊憩安全訓練及親子體驗開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

天氣漸熱，民眾出遊都想玩水清涼一下，安全玩水絕對是夏日戲水必備的素養和技能，臺東縣政府推出一系列水域遊憩安全訓練及親子體驗，不論是水域遊憩活動小白入門水域安全，或是Pro級救生員加強安全觀念，都安排專業的教練開設玩水安全攻略。縣府歡迎大小朋友在夏日戲水旺季前，增強安全玩水、自救防溺的素養和技能。即日起，歡迎民眾搜尋「台東觀光旅遊網」或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加。

縣府表示，臺東擁有全台最長的海岸線、最乾淨優美的水域環境，水域安全課程不僅有親子一起玩水共學的游泳池自救技能操作，進階版更提供在活水湖水域操作救溺課程，跟著專業教練學會評估水域風險，並透過親子趣味競賽，熟練救溺技能，還可開心玩最熱門的SUP立式划槳。Pro級可深入專業的救生員安全講習、SUP立式划槳丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班、救生員訓練等。

縣府交觀處進一步說明，縣府積極打造臺東水域安全環境，連續3年成功爭取中央海洋委員會等相關單位支持，協助水域遊憩業者增強專業能力，多元培育運動觀光水域安全人才，今年持續辦理各式救生員訓練、救生員安全講習、SUP丙級教練證照班、BLS基本救命術證照班，從AED、CPR等緊急救護訓練，到近年民眾最愛體驗的專業單項SUP立式划槳教練訓練，都是為了增進並強化台東水域安全。

此外，縣府目前也積極推展綠島及蘭嶼的水域遊憩安全訓練，後續相關專業訓練課程，也將於「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息或臉書「台東就醬玩」公佈，歡迎大家持續關注並報名參加；而水域遊憩安全訓練及親子體驗報名資訊，請網路搜尋「台東觀光旅遊網」-活動-最新消息-水域遊憩安全訓練及親子體驗報名參加，或上臉書「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加