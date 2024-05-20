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2024東浪嘉年華圓滿落幕　2天超過3萬人參加

▲東浪嘉年華圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東浪嘉年華圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為期2天的「2024東浪嘉年華」，在人氣樂團及超強卡司輪番演出後劃下圓滿句點，台東縣政府表示，活動從早嗨到晚連兩天總計吸引超過3萬人前來朝聖，現場充滿洋溢氛圍，參加人數更創下歷年新高，也帶動台東觀光；台東最美星空、熱氣球嘉年華及原住民族豐年祭典等台東年度大型活動將接續登場，歡迎國內外朋友到台東體驗慢經濟生活。

台東縣政府表示，18、19日一連兩天的東浪嘉年華節，除傍晚的沙灘音樂會，邀請金曲歌手及人氣樂團輪番上陣，現場熱鬧非凡，白天還有海陸雙賽事「全台唯一開放水域SUP競速公開賽」與「沙灘排球挑戰賽」，吸引全台喜愛沙灘與海洋以及戶外運動的競技好手熱情參與，活動從早到晚、一連12小時不間斷，副縣長王志輝也特別前往為優勝隊伍頒獎鼓勵。另外，除邀請近25攤在地小吃和文創商品，更邀請同受震災影響的花蓮小農免費進駐展售，吸引大批人潮光顧，為同受0403地震影響的花東地區打入一劑強心針，並再次展現花東友好情誼。

台東縣政府指出，活動期間交通接駁車疏運狀況良好，兩天音樂會期間均在30分鐘內完成疏運，感謝民眾協助達成「不開車、少騎車、搭接駁」的目標，除充分發揮自律精神外，也配合交通宣導及疏運措施，同時也感謝在地「莿桐部落」於活動期間協助垃圾清理及現場環境維護工作。

台東縣政府也提到，台東不僅有東浪嘉年華，即日起至6月25日在鐵花新聚落推出「鐵花燈之祭」，緊接著，6月29日也將在關山鎮舉辦今年首場「台東最美星空音樂會」，7、8月也將有「臺灣國際熱氣球嘉年華」、而9月及11月更有「藍海生活節」與「臺灣國際衝浪公開賽」。台東一年四季氣候舒適宜人，是渡假出遊的最佳首選之一，歡迎全台各地民眾來台東玩，體驗每個季節的獨特魅力與自然景觀。

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