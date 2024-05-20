2024樂齡長青嘉年華　饒慶鈴邀長輩作伙來聽歌+才藝大比拼

▲2024樂齡長青嘉年華正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府積極營造高齡友善城市，20日邀請金曲歌后張秀卿擔任特別嘉賓，與副縣長王志輝及社會處長陳淑蘭一同啟動今年「2024臺東縣樂齡長青嘉年華」系列主題活動，臺東縣長饒慶鈴歡迎長輩參加6月28日團體歌唱才藝比賽、出門唱歌聽歌，還有機會在星光閃閃群星演唱會上台演出，享受專屬的舞台。演唱會並將於6月17日至21日在縣府社會處開放縣民索票，一人最多索取2張，邀請全縣長輩一同參與這場聽覺與視覺的饗宴。

現場邀請社會處高齡志工群做才藝競賽示範演出，為系列活動造勢，歡樂聲不斷，啟動儀式後邀請特別嘉賓張秀卿帶來現場演唱，以及介紹今年樂齡長青嘉年華系列主題活動，包括6月28日上午的《倚盃氣 歡喜來唱歌》長青盃才藝大賽，以及下午的星光閃閃群星演唱會。

饒慶鈴表示，臺東縣目前約41,480位65歲以上長輩，佔臺東人口數19.66%，邁入高齡社會，縣府持續推動友善關懷老人服務、規劃社區多元老人照顧模式，以因應現階段高齡社會需求，並為超高齡社會預做規劃準備，包括全縣近百處社區照顧關懷據點、推動獨老關懷、智能守護緊急救援系統、老人免費乘車臺東卡、口眼保健、敬老好視力公益等服務，以及爺奶咖啡行動車、雙銀奇遇記等讓長輩也能翻轉成為支持或照顧者的活動，落實老人福利政策願景。

此外，為了持續提供更多元更優質的長青服務，縣府自110年起辦理長青嘉年華系列活動，今年持續運用公益彩券基金，規劃一系列樂齡長青嘉年華活動，鼓勵長輩開心出門玩樂，體驗生活。《倚盃氣 歡喜來唱歌》2024長青盃才藝大賽訂於6月28日上午9時在臺東縣立體育館舉行，透過團體歌唱才藝比賽的歌唱舞蹈編排及服裝巧思等，讓長輩們發揮創意，也藉此與銀髮族朋友同樂，豐富多元社交生活；長青盃才藝大賽比賽冠軍獎金為新臺幣15,000元、獎牌乙面、亞軍獎金新臺幣12,000元、獎牌乙面，最後優勝的第一名及第二名團體並將獲邀參與星光閃閃群星演唱會演出。

下午2時則接續於同場地舉辦2024臺東縣星光閃閃群星演唱會，邀請老中青三代實力派歌手，有台語新生代男歌手曾瑋中、台語金曲歌后張秀卿演出之外，更擔任主持人，還邀請到演歌雙棲情歌王子范逸臣、鐵肺天后戴愛玲、新生代情歌王子畢書盡等，齊聚臺東與鄉親們現場同歡，透過歌手近距離與台下聽眾互動，讓長者們回憶當年一起聽歌的美好時光。

6月28日演唱會，將採取票制，免費取票人場，取票資訊如下：縣籍年滿65歲之銀髮長輩，如有參加老人會，可請各老人會協助報名、另開放觀眾個人索票，民眾可至社會處一樓服務台索票 (台東市桂林北路201號(體育館正對面)），以及四大社福中心取票。

索票時間6月17日(一)至21日(五)五天，每人憑身分證最多登記索取2張，數量有限取票額滿為止。活動場次如有調整時間、地點，以官方公告為主。長青盃才藝大賽詳情及演唱會索票方式與規定，請上臺東縣政府社會處臉書專頁查詢。