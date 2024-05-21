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社會 社會焦點 保障人權

今鄭捷案10周年！中捷爆隨機砍人血濺車廂　網揪「3驚悚巧合」

記者朱祖儀／綜合報導

台中捷運今（21）日驚傳隨機砍人事件，一名身穿咖啡色襯衫的洪姓男子持刀攻擊捷運車廂民眾，包括洪嫌在內共3人受傷送醫。由於今日是鄭捷台北捷運殺人事件的十周年，就有網友發現2起事件有驚人的3個巧合，除了時間、地點之外，還剛好都有拿著雨傘的男子走上前。

台中捷運砍人事件曝光後，迅速引起外界關注，雖然過程中有人受傷血濺車廂，但幸好有英勇的長髮男和多名民眾上前奪刀壓制，才沒有讓傷害持續擴大。事發過程的畫面曝光後，也有網友發現，一名雨傘男途中雖然因為場面太混亂，不小心搞錯傷人對象，但至少敢走上前阻止，因此讚嘆「他敢站這麼近還嘗試幫忙，已經很猛了吧？」

▲▼中捷。（圖／翻攝畫面）

▲雨傘哥雖然打錯人，但也有不少人認為他很勇敢。（圖／翻攝畫面）

不少網友認同表示，「場面混亂，可以理解」、「我在現場也不一定有勇氣上去戳人」、「雨傘男感覺很害怕，但還是鼓起勇氣加入戰局」、「是，勇氣可嘉」、「至少他衝在前面」、「雨傘哥很勇敢，現場是真刀子欸」、「真的，是我早就第一個跑了，勇者」、「敢衝上去已經贏過版上所有人了」。

由於今天剛好是鄭捷事件10周年，此案又是捷運隨機傷人事件，因此不少人回想起鄭捷案當時的狀況，發現除了時間地點之外，還有第3點共同處，就是當下都有拿著雨傘的男子上前，「印象中鄭捷最後也是停下來跟雨傘男對峙」、「鄭捷那次的雨傘伯很勇，保住身後人的性命」。

事實上，當年鄭捷案發生時，有一群人在車廂內和拿刀的鄭捷對峙，其中站在最前面的是一名52歲台商蔡先生，雖然他當下手臂已經受傷流血，但仍拿著雨傘阻止鄭捷，被不少網友封為「雨傘哥」。事後他謙虛表示，其實當下還有10幾個人一起拿雨傘對抗，他只是剛好站在最前面，「捷運上其實有更多無名英雄」。

▼此案讓不少人想起鄭捷案。（圖／ETtoday資料照）

▲▼ 鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）

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