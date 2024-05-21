又是粿條惹禍！大馬65國小生集體食物中毒　下課吃完腹痛、上吐下瀉

▲馬來西亞一所小學有65名學生在食堂吃了粿條後大規模食物中毒。（圖／翻攝自《東方日報》）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一座國小20日發生了大規模食物中毒事件，65名學生在學校食堂吃過粿條湯後，陸續出現了腹痛、上吐下瀉症狀。校方在接獲通報後迅速採取措施，在學校設立臨時診療室為學生提供治療，另有7名學生因情況嚴重送院。

據《大都會》報導，該校的家長教師聯誼會主席祖比爾證實，校方在20日中午，發現校內有多名學生出現不適症狀，於是迅速求助附近醫院，並將部分教室改為臨時治療室，為受影響的學生提供緊急治療。

在此次事件中，共有7名學生被送往蘇丹阿都哈林醫院接受進一步治療。幸運的是，這些學生目前的情況已穩定下來，也沒有生命危險，而其餘學生也在校內接受治療後恢復健康。

祖比爾解釋，該校實行上午和下午班制，4至6年級的小學生在上午上課，而1至3年級學生則在下午時段上課。這起大規模食物中毒事件發生於4至6年級的上午班學生中，他們是在下課時段用餐後開始出現症狀。

校方與家協高度重視這起大規模食物中毒事件，除了立即對此案展開調查外，也加強了對食堂食品安全的監督，以確保類似事件不再發生。校方也感謝當地衛生局和醫院在接獲報案後迅速採取行動，為受影響的學生提供治療。