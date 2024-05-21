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奈良美智、村上隆14位大師集結！「日本當代藝術展」融合動漫元素

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作。（圖／多納藝術提供）

▲「卡哇伊-日本當代藝術展」集結14位日本當代藝術大師作品，看動漫文化如何融入創作。（圖／奈良美智、松浦浩之作品／多納藝術提供）

記者林育綾／台北報導

日本動漫文化發展蓬勃，就連當代藝術風格也受到影響，形成一股「卡哇伊」浪潮。多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作都有，看藝術家們如何運用活潑的色彩、動漫元素，創作出一件件抓住目光的作品。

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作。（圖／多納藝術提供）

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▲▼日本21世紀的當代藝術風格，深受動畫與漫畫的影響。（圖／多納藝術提供）

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作。（圖／多納藝術提供）

卡哇伊-日本當代藝術展（Kawaii–Japanese Contemporary Art Show），即日起至6/24在「多納藝術華山館」舉行。主辦提到，日本21世紀的當代藝術風格，深受動畫與漫畫的影響，形成一股「卡哇伊」浪潮，其鮮明活潑的色彩，一舉抓住世界的目光，讓世人開始關注到日本的當代藝術。

展覽名稱「Kawaii (かわいい)」不僅是「可愛」，也是象徵著日本年輕世代有個性、有風格，充滿原創性、自主性的態度，可以看見藝術家們如何運用活潑的色彩、動漫元素，創作出一件件日本當代藝術作品。

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作。（圖／多納藝術提供）

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品。（圖／多納藝術提供）

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作。（圖／多納藝術提供）

其中森田麻祐子 (Mayuko Morita) 、六角彩子 (Ayako Rokkaku) 的作品，都以夢幻而豐富的色彩，加上細膩的筆觸，讓觀者盡情發揮想像，一同進入他們所營造出的奇幻世界。

高木まどか (Madoka Tagaki) 、深瀨優子 (Yuko Fukase ) 的作品風格，融合奇幻超現實元素，而在創作主題上，前者的雕塑作品常以夢幻生物為題，後者則多以女性形象、自然元素為主。

而奈良美智 (Yoshimoto Nara) 、宮城勝規 (Katsunori Miyagi) 、松浦浩之  (Hiroyuki Matsuura) 3人皆擅長具辨識度、代表性的靈魂角色，展現出藝術家不同的風格。

天野健 (Takeru Amano) 、長場雄 (Yu Nagaba) 、MADSAKI的作品，藉由藝術背景與質感的融合，展現藝術家獨一無二的色彩。

村上隆 (Takashi Murakami) 、岩本正勝Mr.兩人皆為日本當代藝術具代表性的風格及藝術家，皆受日本動漫文化影響。

▲▼多納藝術舉辦「卡哇伊-日本當代藝術展」，精選14位日本當代藝術大師作品，包括奈良美智、村上隆等人，從平面版畫到立體公仔創作。（圖／多納藝術提供）

▲展覽從平面版畫、立體公仔創作都有，喜愛日本當代藝術、動漫的觀眾可把握機會。（圖／多納藝術提供）

此次「卡哇伊-日本當代藝術展」多納藝術精選14位日本當代藝術家作品，從平面版畫、立體公仔創作都有，讓喜愛日本當代藝術、動漫的觀眾，一探色彩交錯的和諧。

卡哇伊-日本當代藝術展（Kawaii–Japanese Contemporary Art Show） 
展期：即日起～2024年6月24日
時間：上午11點～下午7點
地點：多納藝術華山館
地址：台北市中正區八德路一段一號 (華山文創園區紅磚區西7-2館)

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