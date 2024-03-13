奈良美智親自場勘！《朦朧潮濕的一天》前進澎湖　陶作首度登台

▲奈良美智展覽前進澎湖，由奈良親自場勘選定地點，《跟著朦朧潮濕的一天去澎湖》計畫將於3月29日～9月1日在澎湖開拓館舉行。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

奈良美智作品將前進澎湖！除了展出《朦朧潮濕的一天》畫作，更首度在台展出陶器作品，並帶來多張精彩手稿、攝影作品等，讓喜愛奈良美智的民眾大飽眼福，將於3月29日～9月1日在澎湖開拓館展盛大開展，此次地點更是由奈良美智親自場勘後選定。

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▲奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去澎湖》將於3月29日～9月1日在澎湖開拓館舉行。（圖／文化總會提供）

由文化總會、奈良美智基金會與澎湖縣政府共同舉辦《跟著朦朧潮濕的一天去澎湖》計畫，將於3月29日～9月1日在澎湖開拓館舉行，將展出奈良美智為台灣創作的畫作《朦朧潮濕的一天》。這幅畫從2021年《奈良美智特展》首度曝光後，2023年展開10年巡展計畫，首站從高雄啟航，第二站則決定落腳澎湖。

文化總會秘書長李厚慶說明，澎湖是台灣重要的島嶼，也是台灣與國際接軌的開端，荷蘭人在澎湖建造台灣第一座城堡，至今島上更留有許多不同時期的戰地遺址，展現獨特的文化。奈良美智致力於宣揚「反戰」理念，將澎湖作為高雄展出後的第二站，期待與奈良先生一起以不同視角重新認識台灣，也為那段歷史帶來反思。

文總也表示，很感謝文化部在經費和作品維護上給予莫大支持，使展覽籌備得以順利進行，也很謝謝澎湖縣政府的大力支持，讓此次展覽得以在澎湖順利展出。澎湖縣長陳光復也說，非常榮幸澎湖成為《朦朧潮濕的一天》10年巡展的離島第一站，澎湖是充滿熱情的島縣，有著400年以上的歷史，許多知名景點更與日本有著濃厚的關係，感謝奈良美智透過溫暖的作品，陪伴大家在全台旅行，期待藉由這次的展出，將台日友好的珍貴情誼加上滿滿的澎湖熱情。

奈良美智曾說過，《朦朧潮濕的一天》可以說是他最好的作品之一、真正的水準，也是真實的自己，今年他將跟著畫作一起再次回到台灣。而民眾除了可一飽眼福，欣賞《朦朧潮濕的一天》與不同建築、城市互相作用所產生的共鳴，高雄展出的攝影作品也將延續到澎湖展覽。

▲▼這也是台灣首次展出奈良美智的陶器作品。（圖／YOSHITOMO NARA／文化總會提供）



除此之外，更增加展出奈良美智的陶器作品，曾在洛杉磯郡立美術館、中國上海余德耀美術館、奧地利維也納阿爾貝蒂娜博物館、日本青森縣立美術館展出，這也是台灣首次展出奈良美智的陶器作品。

奈良美智在去年親自赴澎湖場勘，最後選定已有90年歷史的和洋混合式建築澎湖開拓館作為展出場地，可見他對此次展覽的重視。奈良美智表示，先前去場勘時，很喜歡澎湖的城鎮規模，騎著摩托車到處遊晃，就能深入了解每一個角落，及居民之間的凝聚力，是吸引他的重要原因之一。

▲▼奈良美智在去年親自赴澎湖場勘，最後選定已有90年歷史的和洋混合式建築澎湖開拓館作為展出場地。（圖／文化總會提供）

《跟著朦朧潮濕的一天去澎湖》計畫主視覺，由曾與團隊一同獲得德國紅點設計獎、IF設計獎，並操刀2024年總統府福袋及紅包袋的文總當家設計師顏妘珊負責，將澎湖獨具特色的玄武岩地形加入主視覺設計，搭配《朦朧潮濕的一天》畫像，不僅可強調台灣各城市的地方特色，也突顯計畫裡「一起旅行」這項重要概念，並讓10年巡展計畫更具有延續性。