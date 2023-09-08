富藝斯香港秋季拍賣　奈良美智《不就是不》首現拍場　絕美彩鑽同場放閃

▲奈良美智《不就是不》。壓克力 畫布，2006年作，©Yoshitomo Nara。（圖／富藝斯提供，以下同）

生活中心／綜合報導

暑期過後，秋季拍賣陸續揭開序幕。富藝斯於將於10月5日至7日分別舉辦「珍貴珠寶：香港」及「二十世紀及當代藝術」日間及晚間拍賣。台北預展時間將從9月16日至17日，於Bellavita 地下一樓《藝文空間》舉行，台灣的觀眾可搶先目睹此次精選拍品。

此次拍賣的領銜之作為奈良美智（Yoshitomo Nara）的《不就是不》， 此作首度現身拍場，出自於 2006 年奈良美智藝術創作的巔峰時期。2006年奈良美智筆下的兒童，稍微褪去稚嫩、直率的臉龐與眼神，邁向逐漸內斂、更富含層次的表情，表現出「長大了一點點」的小女孩，以更溫柔的方式表現其堅定的反戰精神。藝術家於同年份創作、風格與主題和此作類似的作品已經被納入多個知名藝術機構館藏，包含聖地牙哥當代美術館及東京都現代美術館等。另外，本季晚間拍賣亦將呈現尼古拉斯·帕爾蒂（Nicolas Party）作品《靜物與橄欖》，同樣首登拍場。

▲ 尼古拉斯．帕爾蒂《靜物與橄欖》。油彩 畫布，2012-2013年作，© Nicolas Party。

瑞士藝術家尼古拉斯．帕爾蒂（Nicolas Party）以綿密的粉彩創作最為眾人所知，此次晚間拍賣的拍品為難得一見的油彩作品。雖然媒材不同，其細緻的質地、和諧飽和的色彩、介於靜物畫與風景畫之間的巧妙構圖仍展現出藝術家標誌性的風格。此作品曾於2013年英國格拉斯哥The Modern Institute畫廊的展覽中展出，為藝術家於英國的首場個展。

▲ 黃進曦《麥理浩徑: 第十段》。壓克力 畫布，2022年作，©Stephen Wong Chun Hei。

說到香港，人們腦中浮現的應該都是高樓林立的城市風景，80後的香港藝術家黃進曦則將香港的自然景致帶回到大家的眼前。麥理浩徑是1979年啟用，也是香港最早的一條登山步道。藝術家透過現場寫生，再摻揉了記憶中的模樣，將整段古道描繪了下來。絢爛的色彩讓人聯想到大師大衛．霍克尼（David Hockney）的作品，證明了自然風景仍是不朽的題材。

▲ 9.69及9.71克拉濃彩黃色鑽石配鑽石吊耳環一對。估價: 3,300,000 - 4,400,000 港元。

而領銜本季珠寶拍賣的為一對絢麗奪目的濃彩黃色鑽石配鑽石吊耳環，鑽石各重9.69及9.71克拉。彩鑽的價值一般根據其成色濃度及淨度而增加，當中又以圓形明亮式切割最為罕見；一顆逾9克拉的圓形濃彩黃鑽已是難得，而集齊兩顆成色、淨度都完美相配的兩顆稀有黃鑽更可謂可遇不可求。

▲ 左: 4.00克拉「緬甸」天然紅寶石配鑽石戒指，紅寶石未經加熱處理。估價: 2,500,000 - 3,500,000港元。

▲ 右: 13.17克拉「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石戒指，祖母綠未經淨度處理。估價: 3,900,000 - 4,800,000港元

本季拍賣也包含精選的上乘彩寶，包括一枚未經加熱處理的天然緬甸紅寶石配鑽石戒指，其紅寶石重達4克拉，周圍環繞點綴以鑽石。寶石散發出高飽和度的紅色和緬甸紅寶石特有的色澤，嬌豔欲滴。此次預展另帶來一枚天然「哥倫比亞」祖母綠配鑽石戒指；袓母綠近兩年來在彩色寶石中是最受藏家追捧的一類，尤其是未經浸油的哥倫比亞上乘品種，在拍場上以天價成交已不是新鮮事。此枚祖母綠配鑽石戒指寶石晶體極為通透，未經任何淨度處理，珍罕非凡，極具收藏價值。

富藝斯香港2023年秋季

二十世紀及當代藝術日間及晚間拍賣

珍貴珠寶: 香港

台北預展

9/16 (六) – 9/17(日) 11am – 6pm

BELLAVITA 寶麗廣塲B1《藝文空間》

台北市信義區松仁路28號

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