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兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴(新logo)（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO爆料，寒暑假會有大學妹來兼差。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一開始看到覺得很噁心，後來就麻痺了！」一名女網友透露，前夫介紹一個月薪1萬，只要在家回訊息的工作，殊不知客人竟是嫖客，最多一天有150人來問價錢，「一堆大頭照是婚紗照，或是情侶照還有抱住嬰兒的爸爸」，一度讓她對男性感到絕望，甚至還被問「可以無套嗎？可以親妳嗎？可以幫妳口嗎？」

一名女網友在Dcard表示，有段時間生病要專心休養，結果才在家一周，前夫不顧她身體恢復狀況，就狂問何時去工作。事實上，婚後開銷是AA制，伙食菜錢也一樣，家事都由原PO擔下，因此不解前夫為何要逼她上班。

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某天，前夫透露有一份只要在家回簡訊的工作，月薪1萬元，問原PO要不要做。而工作內容驚呆原PO，「幫按摩店回覆訊息」，至於從哪得知這工作，前夫避而不答。

興致缺缺的原PO並不想做，但前夫天天轟炸她，只好妥協去了半套店現場了解看看。原PO說，「我就看到『越南阿姨』穿著薄紗迎接我們」，接著說明如何與客人應對、回訊息，接著要尋芳客自行打電話預約，於是原PO拿著一支手機回家，開啟這「奇怪的工作」，一天至少要回100至150人訊息，從早上10點到晚上9點半都在回訊息，讓她崩潰喊累。

原PO也抖出暗黑又勁爆內幕，「其實我對男性非常絕望，一堆大頭照是婚紗照，或是情侶照還有抱住嬰兒的爸爸」，以及各種咋舌的問題，像是「可以無套嗎？可以親妳嗎？可以幫妳口嗎？」甚至有人狂傳露鳥照，問說大不大、看了濕不溼等。

起初，原PO都會感到噁心，後來已麻痺了，更讓她明白何謂精蟲衝腦，「我也很想問，為什麼你有女友或是太太你還要這樣？你們是不怕得病嗎？」

原PO還說，每逢佳節或是連續假日，客人就會爆增，「就是外地出差或是出來玩的，都會找魚找茶。」且到了寒暑假，也有大學妹會來打工，原PO不禁感嘆，她們賺的錢是要去買名牌。

基本上，大部分問了價錢之後的人都會來，而眾多嫖客之中，原PO透露，曾遇到認識的人來詢問，讓她十分震驚。

文章曝光後，全場紛紛開了眼界，「很多嫖客都應該不知道這份工作的，你前夫怎知道」、「會不會...其實工資是2萬或3萬，妳前夫抽走一大半」、「真可憐怎麼會淪落到這種地步」、「直接去警察局報案不會嗎？搞不好還可以賺檢舉獎金」。

關於前夫如何知道這份工作，原PO說仍是個謎，「越南姐的說法是，他們用通話聊天，聊到她需要助手幫忙回訊息，問前夫是否有人可以介紹。」

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