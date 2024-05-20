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快訊／伊朗總統墜機亡　官媒首公布「事故原因」：技術故障

▲▼ 已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

▲已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與多名政要所搭乘的直升機昨19日在伊朗西北部山區濃霧中墜毀，官方也證實，萊希已經確認身亡，享壽63歲。對此，伊朗官方媒體《伊斯蘭共和國通訊社》(IRNA，伊通社) 20日下午首度公告事故原因，將事件歸因於「技術故障」，引起國際間廣泛關注。

伊通社在當地時間20日下午指出，萊希19日搭乘直升機從胡達費林大壩（Khoda Afarin Dam）返回大不里士煉油廠（Tabriz Oil Refinery）的途中，因技術故障導致的直升機墜毀而殉難。

▲▼伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

▲伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

事實上，伊朗西北部過去數日天氣十分惡劣，CNN軍事專家萊頓（Cedric Leighton）分析，直升機飛至山區時遇到了大霧，「這種種因素的匯集讓飛行員在駕駛時做出了一系列決定，不幸的是，這一切都導向了最終的悲劇，導致這次墜機意外的發生」。

此前伊朗官媒指出，從現場畫面看來，這架直升機是在濃霧密布的惡劣天氣中失去控制，最終不幸撞山墜毀。FARS通訊社轉載紅新月會所拍攝的殘骸畫面顯示，墜機地點發生在了樹木繁茂的陡峭山坡上，除了藍白相間的機尾外，直升機幾乎沒有剩下任何殘骸，而機上的9人也在墜機事件中被燒得面目全非，難以辨識身份。

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