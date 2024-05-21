殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商「偷2瓶飲料」　警祭獎勵追人

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受台北地檢署監護處分的39歲簡姓男子，19日傳出從基隆某醫院脫逃，目前仍下落不明，由於簡男涉殺人未遂且具攻擊性，消息一出也引發地方高度關注。對此，基隆警方發現，他曾在20日出沒信二路、田寮河一帶，下午還曾在西定路的超商偷飲料，目前警方已祭出獎勵並加強員警巡邏密度，盼能盡速將簡男緝捕到案。

基隆警方指出，簡男於19日上午放風時藉機逃脫，隨後便徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。警方透過調閱監視器追查，發現簡男在離開醫院後，一路走到第31橋旁中山一路一帶，20日午間還在基隆市區信一路、田寮河一帶出沒。

由於簡男在逃脫過程中，身無分文且沒有手機，20下午在路邊的商店偷走了2瓶飲料，犯下竊盜罪，更引起警方的關注。為此，警方已發布訊息，要求各分局外勤（所）隊加強巡邏密度，並針對轄區內各便利商店、賣場、車站、宮廟，及遊民易聚集處所，全力地毯式巡邏查訪，如有查獲或通報情資者，立即從優敘獎及頒發獎勵金。

另外，基隆市政府教育處20日發出聲明稿指出，為因應受監護處分人近日從基隆地區逃脫，為維護校園安全，該市校園開放自113年5月20日（一）起至113年5月22日（三）止暫停實施，如有延長再行通知。