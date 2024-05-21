　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商「偷2瓶飲料」　警祭獎勵追人

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

受台北地檢署監護處分的39歲簡姓男子，19日傳出從基隆某醫院脫逃，目前仍下落不明，由於簡男涉殺人未遂且具攻擊性，消息一出也引發地方高度關注。對此，基隆警方發現，他曾在20日出沒信二路、田寮河一帶，下午還曾在西定路的超商偷飲料，目前警方已祭出獎勵並加強員警巡邏密度，盼能盡速將簡男緝捕到案。

基隆警方指出，簡男於19日上午放風時藉機逃脫，隨後便徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。警方透過調閱監視器追查，發現簡男在離開醫院後，一路走到第31橋旁中山一路一帶，20日午間還在基隆市區信一路、田寮河一帶出沒。

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於簡男在逃脫過程中，身無分文且沒有手機，20下午在路邊的商店偷走了2瓶飲料，犯下竊盜罪，更引起警方的關注。為此，警方已發布訊息，要求各分局外勤（所）隊加強巡邏密度，並針對轄區內各便利商店、賣場、車站、宮廟，及遊民易聚集處所，全力地毯式巡邏查訪，如有查獲或通報情資者，立即從優敘獎及頒發獎勵金。

另外，基隆市政府教育處20日發出聲明稿指出，為因應受監護處分人近日從基隆地區逃脫，為維護校園安全，該市校園開放自113年5月20日（一）起至113年5月22日（三）止暫停實施，如有延長再行通知。

ET快訊
私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了
「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望
快訊／YouBike全台大當機　官方證實了
《星光幫》男歌手認愛「大馬小白安」　曬翹腳情侶照
520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿「這3檔」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商「偷2瓶飲料」　警祭獎勵追人

三峽刺青男違停遇盤查就逃　警猛開10槍「他雙腿中彈」被逮

手機驚見「老公與閨蜜事後照」　台中女花商崩潰怒告

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

士林高雄2法官疑暗助猥褻被告　姜麗香二審改罰俸1年

快訊／「極度危險」戒護犯還在逃！基隆市府宣布：校園暫停開放

獨／財富女神王宥忻「草泥馬專車」特斯拉出事了！　驚悚畫面曝

張榮興接任警政署長揭5大工作主軸　宣示「持續打詐」讓民眾有感

香港母女來台玩「北市路口被車撞飛」重摔　她怕到抱路燈狂尖叫

快訊／平安餐會持刀「捅破2人肚子」腸外露！竹聯惡煞遭聲押禁見

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

夏筠婷AI不雅片外流..強硬提告酸民　發聲「幾秒的暴力言論就能讓人輕生」

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

伊朗總統直升機失事　軍方獲訊號趕赴搜救

伊朗總統墜機罹難！　座機嚴重燒毀無人生還

賴清德兩岸論述定調「不卑不亢維持現狀」

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商「偷2瓶飲料」　警祭獎勵追人

三峽刺青男違停遇盤查就逃　警猛開10槍「他雙腿中彈」被逮

手機驚見「老公與閨蜜事後照」　台中女花商崩潰怒告

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

士林高雄2法官疑暗助猥褻被告　姜麗香二審改罰俸1年

快訊／「極度危險」戒護犯還在逃！基隆市府宣布：校園暫停開放

獨／財富女神王宥忻「草泥馬專車」特斯拉出事了！　驚悚畫面曝

張榮興接任警政署長揭5大工作主軸　宣示「持續打詐」讓民眾有感

香港母女來台玩「北市路口被車撞飛」重摔　她怕到抱路燈狂尖叫

快訊／平安餐會持刀「捅破2人肚子」腸外露！竹聯惡煞遭聲押禁見

小表弟「挖哆啦A夢頭顱」開吃！他PO獵奇照釣出苦主：小孩已上癮

殺人未遂犯最新行蹤！現身基隆超商「偷2瓶飲料」　警祭獎勵追人

55萬愛台外籍YTR稱「立院在玩WWE」遭出征！粉絲退訂要求下架影片

600萬人瘋搶周杰倫門票　他花5千元買到超爛視角看不到人

維基解密創辦人亞桑傑　正式獲准對美引渡提出上訴

ICC尋求對納坦雅胡發出逮捕令　以色列批「歷史性恥辱」

「UNIQLO x 寶可夢」聯名！皮卡丘、卡比獸筆繪服飾超可愛

賴清德520就職　韓媒分析「面對巨大對立之牆」

營養師推「10種超級食物」讓你越吃越年輕！藍莓、番茄還能助減肥

飾金飆9780元新高　銀樓老闆驚算「3個月一套差3萬」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

手機驚見「老公與閨蜜事後照」　台中女花商崩潰

即／平安餐會持刀捅破2人肚子！竹聯惡煞遭聲押禁見

即／戒護犯還在逃！基市府宣布校園暫停開放

香港母女來台玩被車撞飛　她抱路燈狂尖叫　

獨／財富女神特斯拉出事了！

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

獨／搞3P竟SM電殺性玩偶　富少假釋揪妹爽開毒趴

2人吃平安餐遭捅肚腸外露　狠男黑幫背景曝

刺青男遇盤查就逃　警開10槍「他雙腿中彈」被逮

獨／新北女撿手機墜樓亡！男友落跑原因曝

更多熱門

相關新聞

即／戒護犯還在逃！基市府宣布校園暫停開放

即／戒護犯還在逃！基市府宣布校園暫停開放

基隆19日傳出有受監護處分人逃脫案件，台北地檢署受監護處分人39歲簡姓男子自基隆某醫院脫逃，目前仍下落不明。由於該男涉殺人未遂且具攻擊性，基隆市政府教育處20日也緊急宣布，及日起自22日止，全市校園暫停開放，如有延長再行通知。

單戀正妹店員狂騷擾　怪男朝檳榔攤內丟鞭炮求關注

單戀正妹店員狂騷擾　怪男朝檳榔攤內丟鞭炮求關注

受監護處分人脫逃！還在基隆可能性高

受監護處分人脫逃！還在基隆可能性高

美女荷官「挺胸露肚」　開張3天就被抄掉

美女荷官「挺胸露肚」　開張3天就被抄掉

酒瓶隨機擊殺路人！極度危險戒護犯逃離醫院身影曝

酒瓶隨機擊殺路人！極度危險戒護犯逃離醫院身影曝

關鍵字：

逃犯基隆監護處分警方追捕

讀者迴響

熱門新聞

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

日樂團25歲主唱猝逝！　身體不適取消演出「隔天人就離開」

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

獨／年代旅遊林大鈞又開新旅行社了

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

手機驚見「老公與閨蜜事後照」　台中女花商崩潰

更多

最夯影音

更多

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

夏筠婷AI不雅片外流..強硬提告酸民　發聲「幾秒的暴力言論就能讓人輕生」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面