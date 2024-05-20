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台南土城聖母廟主委選舉傳警方介入把風　南警：依法行政行政絕無介入干涉

▲地方盛傳因市長選舉緣故，將台南土城鹿耳門聖母廟主委選舉視作前哨戰，競選相當激烈，傳出三分局派出所刑警也被叫到現場幫忙「把風」，給地方耆老投票壓力，三分局強調依法行政，絕無介入選舉。（圖／記者林東良翻攝）

▲地方盛傳因市長選舉緣故，將台南土城鹿耳門聖母廟主委選舉視作前哨戰，競選相當激烈，傳出三分局刑警也被叫到現場幫忙「把風」，給地方耆老投票壓力，三分局強調依法行政，絕無介入選舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南土城鹿耳門聖母廟主委任期將至，地方盛傳為市長選舉緣故，將廟宇也視作前哨戰，引發土城鹿耳門聖母廟主委競選連任相當激烈，甚至傳出三分局刑警也被叫到現場幫忙「把風」，給地方耆老投票壓力，紛紛放棄開會而影響選舉，三分局強調依法行政，絕無介入選舉。

聖母廟現任主委王增榮第一任即將屆滿，欲尋求連任，往常除非有重大事故或不適任情形，否則通常都是尊重現任主委連任，但此次盛傳因為即將到來的市長選舉牽動地方，讓廟宇也成為市長選舉前哨戰，主委選舉激烈開打，地方風聲鶴唳氣氛異常緊張。

聖母廟主委由土城七里各自先行產生委員，再由委員投票選出主任委員，19日傳出其中一里進行委員選舉時，派出所所長及刑警共6、7名警力包圍現場，導致欲前往開會的地方耆老們紛紛卻步，放棄前往開會投票，地方怒道，過去從來沒有發生這種事，不知道為什麼連警察也介入選舉，讓地方的老人家備感壓力，不敢參與。

對此市警三分局指出，土城派出所5月19日下午5時許接獲情資，稱有民眾將率大批青少年前往安南區城北路土城聖母廟「土城角」代表、委員選舉現場滋事鬧場，三分局立即調派警力前往現場待命，以保護相關人員安全及維持秩序，警方執行過程，均秉持依法行政、行政中立原則，絕無介入、干涉選舉。

三分局說，土城派出所接獲情資可能有青少年聚集滋事鬧場後，不敢大意，立即陳報三分局調派警力支援，19日晚上6時許，由土城派出所所長率警力4人於現場適當距離待命維持秩序，實施預防性蒐證，惟現場未發現有青少年聚集滋事等情事，僅留必要警力在場以防突發事故；會議於晚上7時50分結束，過程平和順利。

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