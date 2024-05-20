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爭取4400萬！花蓮佐倉公園規劃現代化足球場　體育署到場會勘

▲▼教育部體育署審查委員及相關單位到場會勘，市長魏嘉彥全程陪同。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲教育部體育署審查委員及相關單位到場會勘，市長魏嘉彥全程陪同。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為積極推動足球運動，花蓮市公所向體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」，在佐倉運動公園興建一座現代化的足球場，以應對近年來足球運動風氣興盛的趨勢，計畫總經費4千4百萬元，今天教育部體育署副署長房瑞文、審查委員及相關單位到場會勘，由花蓮市長魏嘉彥、主秘翁美華及殯葬所長陳柏欣、建設課長徐國城全程陪同。

▲▼教育部體育署審查委員及相關單位到場會勘，市長魏嘉彥全程陪同。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮縣市僅有少部分如國立花蓮高農、美崙國中有標準的足球場地，可以提供選手訓練與居民運動娛樂，因此市公所在佐倉運動公園，規劃一座8人制足球場共4,200 平方公尺，這座足球場的興建，將為花蓮縣內的學校和球隊，提供一個優化的訓練和比賽場地。未來，學校足球隊將能夠在此進行有效的訓練，並有機會舉辦大型足球比賽和活動。

計畫中以提供運動民眾能有安全且舒適的運動空間，能舉辦足球競賽，以及提供良好的訓練環境為主要訴求，施作項目包括周邊排水系統、防護網、T架式投光燈、監視系統、活動看台以及廁所及更衣間 ；同時在場內將鋪設綠色人工草皮，不僅維護簡單，材質環保，還能防範因場地不良而受傷的風險。

▲▼教育部體育署審查委員及相關單位到場會勘，市長魏嘉彥全程陪同。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥表示，這座足球場的建成將為花蓮市的足球運動注入新的活力，並有助於推動學校間的足球交流，同時也為周邊學校和社區帶來更多的運動機會和活動空間。很感謝前任市長魏嘉賢，因為佐倉的活化是他在任內的願景，市公所會延續好的政策，持續活化這片土地，希望未來這裡會成為花蓮最優質的場域。

▲▼教育部體育署審查委員及相關單位到場會勘，市長魏嘉彥全程陪同。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢議員表示，期望未來佐倉運動公園A區，能像拼圖一樣一塊塊的拼湊起來，建構成一個完整的運動公園，同時能揮別大家對佐倉的印象，變成適合大小朋友的運動場所，感謝各單位的用心。

新建足球場後，各學校球員都可以來進行訓練、舉辦大型競賽，或是寒、暑假足球營即可派上用場，花蓮市公所也會研擬使用管理辦法，開放一般民間足球團體、協會或球隊可使用，希望藉此運動能進而促進與其他縣市運動交流發展，周邊也有供其他活動使用的場地。

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