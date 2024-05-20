原民學生應邀夏威夷演出「旅費差50萬」　樂團：盼各界伸援手

▲因旅費不足，台東縣旮亙樂團出國表演計畫恐難成行。（圖／旮亙樂團提供）

記者楊惠琪／台北報導

暌違8年，太平洋地區最重要的國際藝術活動「2024年太平洋藝術節」，將於下月在美國夏威夷舉行，以發揚阿美族傳統樂器的台東縣旮亙（ㄍㄚㄍㄥˋ）樂團應邀演出，15名團員多為當地阿美族中小學學生，難以負擔出國旅費，尚有50多萬元缺口，團長到處募款，希望能讓學生一圓出國夢，也向世界介紹阿美族傳統音樂。

太平洋藝術是由太平洋共同體辦理的國際藝術活動，從1972年迄今已辦理12屆，每4年舉行1次，由27 個會員國與地區輪流舉辦，目的在保存太平洋島嶼文化並增進文化交流，素有「太平洋藝術奧林匹克」之稱。本屆原本要在2020年舉行，因新冠肺炎疫情延至今年，與上屆相隔8年時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024太平洋藝術節將於6月6日至16日在夏威夷舉行，旮亙樂團應邀演出，將表演阿美族音樂，並示範教作竹樂器，分享台灣原住民的智慧。





▲台東縣旮亙樂團籌募出國表演旅費。（圖／旮亙樂團提供）

旮亙樂團團長少多宜．篩代表示，太平洋藝術節是部落新生代團員觀摩南島藝術盛事的機會，15名團員中多為中小學生，因海外演出10天旅費高達10萬元，部落家庭難以負擔，扣除縣府和原民會補助，尚有50多萬元旅費缺口，眼看半個月後就要出發，希望各界能伸出援手，讓部落團員有機會走出國門。

少多宜．篩代說，這次出國表演團員中，年紀最小的是年僅10歲的原住民女童米果，她的心願就是「想要出國表演，讓世界看見台灣。」

旮亙樂團是台東知名的音樂團體，以阿美族特有的竹製樂器，演奏原民樂曲，曾登上國家音樂廳及國際巡演的舞台，努力傳承與推廣阿美族的天籟之音。團長少多宜．篩代為了保存阿美族的音樂與工藝，成立樂團培育更多部落學子和青年，期盼透過音樂，讓部落新生代一代接一代，傳唱部落文化。