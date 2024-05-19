快訊／枕頭悶殺女友！19歲憲兵談分手失控奪命　裁定羈押禁見

▲許姓憲兵在女友家中持枕頭悶殺女友 。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

新北市泰山區18日傳出兇殺案，警方初步調查，19歲的許姓憲兵因懷疑同在憲兵隊服役的劉姓女友對感情不忠，雙方在劉女住處談分手時爆發激烈爭吵，許竟失控持枕頭將劉女悶殺。案經檢方複訊後，認為許涉犯陸海空軍刑法、以及刑法殺人罪，且犯罪嫌疑重大，有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見。今(19日)法院裁准羈押禁見。

警方調查，許男在憲兵隊服役時結識劉姓女憲兵，2人進一步交往、發展成戀人關係，並均簽下4年志願役，目前已經服役2年多。未料2人近日感情生變，許男懷疑女友劈腿，18日凌晨搭乘捷運並徒步到劉女住處談分手，2人爭執了一整晚。

18日上午7時許，2人還在吵，家屬指出，上午還有見到劉女出門刷牙洗臉，劉女原本與姊姊、弟弟相約當天上午10點要出門，但當到了約定時間卻未見劉女走出房門，姊姊還收到劉女傳訊「再等等」、加上許、劉2人在房間異常安靜，心中驚覺有異，立即上前敲門，未料只有許男走出，妹妹則躺在床上已經沒有氣息。

許男見東窗事發，情緒失控，衝到廚房拿了水果刀往自己左邊手腕劃出7道3公分的傷口揚言要自殺，劉女弟弟見狀趕緊壓制，劉女姊姊則趕緊報案。警方調查，早在命案發生前，2人就已經在軍營裡吵得不可開交，軍方長官為避免衝突，還特地將2人調到不同連，但仍是發生憾事。

全案經檢方複訊後，認為許男涉犯犯陸海空軍刑法第76條第1項第5款、刑法第271條第1項之殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪有相當理由認為有逃亡、湮滅以及偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見。今(19日)新北地院法官認為，許涉嫌家暴殺人罪，並有偽造證據之事實，有逃亡，勾串之虞，裁定羈押禁見。

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