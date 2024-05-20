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情侶遊淡水遭攻擊！她無辜被踹驚躲巷內　嫌犯強制送醫

▲▼警方到場將列管的林男強制就醫，事發的淡水真理街巷內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方到場將列管的林男強制就醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一名男子行經一對情侶旁邊時，突然出腳踹了女生的手部，還揮拳作勢打算繼續攻擊，後來女生嚇得尖叫並躲到旁邊巷內躲避，他才跑離現場，走在前面的男友聽聞立即衝過去安撫女友並報警，警方獲報到場將男子逮捕，經調查男子是衛生局列管精神疾病人口，男友事後在「Dcard」貼文要網友小心並感謝警方協助。

據了解，19日下午5時許，一對情侶步行行經淡水區真理街2巷，要去買阿給，由於街道微上坡，男友走在前面，女友步伐慢走在後頭，此時，49歲林姓男子從上坡處往下走，先是與男友擦身而過，在經過女友時，突然出腳踹了她的手，原本還揮拳作勢繼續攻擊，但女生嚇得驚聲尖叫躲到旁邊巷子，他才放棄逃離現場。

走在前面的男友聽到尖叫回頭，礙於要安撫顧及女友，才沒有追上林男；警方獲報不到5分鐘趕抵現場，就在詢問情侶事發經過時，林男在巷口冒出頭，男友隨即向員警指認。經調查林男是衛生局列管的精神疾病患者，當場將他強制送醫，女友遭踹部分僅紅腫未就醫及提告。男友事後也在社群網站「Dcard」貼文要網友小心，並描述林男特徵，也感謝到場協助員警。

▼事發的淡水真理街巷內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方到場將列管的林男強制就醫，事發的淡水真理街巷內 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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