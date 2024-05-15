2移工拒檢逃逸！棄車跳進淡水河往八里游　失蹤1夜生死不明

記者戴上容、陳以昇、黃資真／新北報導

新北市淡水警方今(15)日凌晨12時許，在沙崙路的新民隧道前攔檢1輛轎車，要求出示證件，未料駕駛竟加速逃逸，並從腳踏車步道跳進淡水河往八里游去，然消防人員在河面搜索一晚未果，目前2人生死不明。

▲淡水2名移工拒檢開車逃逸，跳進淡水河內。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



警方表示，駕駛與乘客同為東南亞籍移工，當時駕駛開車逃逸後，先衝撞路緣駛進淡水捷運站後方公園草皮，導致輪胎爆胎無法行駛，2人遂棄車逃逸。

追捕警方見狀持續在後方追趕，沒想到竟目擊2人跑到腳踏車步道後，跳進淡水河內，一旁釣客表示，有看到2人往八里方向游去，但消防出動橡皮艇在河面上搜索一晚，至今仍找不到人，也不清楚是否已經上岸，生死不明。

初步調查，轎車車主為越南籍移工，經檢視棄置車輛未發現違禁品，將依道路交通管理處罰條例35條移置保管車輛，並通知車主到案說明以釐清案情，令車輛拒檢逃逸，沿途違規，本分局逕行舉發9張罰單，包括第43條危險駕駛，可罰3萬至12萬元，第35條經過路檢點不依指示稽查，開罰18萬元，5次闖紅燈、1次紅燈右轉，以及吊扣車牌等，車主最高恐面臨繳清32萬餘元罰金的窘境。