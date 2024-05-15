　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2移工拒檢逃逸！棄車跳進淡水河往八里游　失蹤1夜生死不明

記者戴上容、陳以昇、黃資真／新北報導

新北市淡水警方今(15)日凌晨12時許，在沙崙路的新民隧道前攔檢1輛轎車，要求出示證件，未料駕駛竟加速逃逸，並從腳踏車步道跳進淡水河往八里游去，然消防人員在河面搜索一晚未果，目前2人生死不明。

▲▼ 淡水2名移工開車逃逸，跳進淡水河。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水2名移工拒檢開車逃逸，跳進淡水河內。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

警方表示，駕駛與乘客同為東南亞籍移工，當時駕駛開車逃逸後，先衝撞路緣駛進淡水捷運站後方公園草皮，導致輪胎爆胎無法行駛，2人遂棄車逃逸。

追捕警方見狀持續在後方追趕，沒想到竟目擊2人跑到腳踏車步道後，跳進淡水河內，一旁釣客表示，有看到2人往八里方向游去，但消防出動橡皮艇在河面上搜索一晚，至今仍找不到人，也不清楚是否已經上岸，生死不明。

▲▼ 淡水2名移工開車逃逸，跳進淡水河。（圖／記者戴上容翻攝）

初步調查，轎車車主為越南籍移工，經檢視棄置車輛未發現違禁品，將依道路交通管理處罰條例35條移置保管車輛，並通知車主到案說明以釐清案情，令車輛拒檢逃逸，沿途違規，本分局逕行舉發9張罰單，包括第43條危險駕駛，可罰3萬至12萬元，第35條經過路檢點不依指示稽查，開罰18萬元，5次闖紅燈、1次紅燈右轉，以及吊扣車牌等，車主最高恐面臨繳清32萬餘元罰金的窘境。

▲▼ 淡水2名移工開車逃逸，跳進淡水河。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水2名移工開車逃逸，跳進淡水河。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 淡水2名移工開車逃逸，跳進淡水河。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除
上廁所聽見沙沙聲！驚見「175cm大蛇」纏繞馬桶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

北市惡警包庇賭色15年「業者每月進貢數十萬」　副議長2主任涉案

國小變後宮！南投狼校長性侵4女童　一審重判15年8月

真能跑！失聯移工狂奔200米甩掉警　原來是馬拉松好手

紅燈未減速！垃圾車0煞車撞進聯結車...駕駛昏迷送醫　驚悚畫面曝

快訊／高雄劣警淪賭博網站代理商！　林園分局祭2大過免職

快訊／高雄劣警當賭博網站代理商！涉詐欺5重罪　法院裁定羈押

來不及長大！小姊弟被生母用枕頭悶殺　親友摩鐵招魂悲喊：回家了

找到了！瑞芳籍漁船失聯「釣魚台海域」尋獲　平安抵深澳漁港

北竿一家三口車禍！爸重傷滿臉血　海巡獲報馳援後送

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

北市惡警包庇賭色15年「業者每月進貢數十萬」　副議長2主任涉案

國小變後宮！南投狼校長性侵4女童　一審重判15年8月

真能跑！失聯移工狂奔200米甩掉警　原來是馬拉松好手

紅燈未減速！垃圾車0煞車撞進聯結車...駕駛昏迷送醫　驚悚畫面曝

快訊／高雄劣警淪賭博網站代理商！　林園分局祭2大過免職

快訊／高雄劣警當賭博網站代理商！涉詐欺5重罪　法院裁定羈押

來不及長大！小姊弟被生母用枕頭悶殺　親友摩鐵招魂悲喊：回家了

找到了！瑞芳籍漁船失聯「釣魚台海域」尋獲　平安抵深澳漁港

北竿一家三口車禍！爸重傷滿臉血　海巡獲報馳援後送

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

229出生好邊緣、老年年金少領1個月？　勞保局這樣解釋

補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

美對中加徵關稅　專家：美國選舉年拉攏產業民眾

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

169.9萬！哈雷「經典美式冠軍車型」復刻亮相　全台限量6台

獲得新娃娃！柴柴「一路叼回家」驕傲走路　爬樓梯催主人快點

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

快訊／台中28歲男開BMW　凌晨自撞捷運站柱體亡

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

台中28歲男開BMW自撞身亡　母悲傷痛哭

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

即／小姊弟命案3人移送！2寶媽低頭閉眼

即／中和小姊弟初步相驗結果曝　明日解剖追死因

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

律師與詐團合作　竟是檢察官女友出謀策劃！

更多熱門

相關新聞

婦面交60萬驚覺遭詐秒報警！車手嚇到連撞3機車

婦面交60萬驚覺遭詐秒報警！車手嚇到連撞3機車

新北市淡水區一名65歲張姓婦人2月起誤入詐騙集團的「假投資」陷阱，陸續匯款130萬，本月3日，車手約她面交60萬「投資款項」，張婦察覺收款員舉止怪異，拿起手機撥打電話報警，車手開車逃跑，卻被前方的垃圾車擋住去路，又失控撞倒一旁3輛機車，員警最終在社區的停車場發現他，全案警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北淡水心型石滬秘境　流傳北海岸先人智慧

新北淡水心型石滬秘境　流傳北海岸先人智慧

淡水沙崙秘境　捕捉浪漫心型石滬

淡水沙崙秘境　捕捉浪漫心型石滬

淡水清水巖祖師遶境　警辦座談盼創優質廟會文化

淡水清水巖祖師遶境　警辦座談盼創優質廟會文化

獨／昔涉買凶殺人「威震」董座吳明達再因詐欺被拘提　淡水遭逮！

獨／昔涉買凶殺人「威震」董座吳明達再因詐欺被拘提　淡水遭逮！

關鍵字：

淡水外籍移工逃逸拒檢淡水河

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面