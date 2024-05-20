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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力昨喊話「小草」別變藍附隨組織　柯文哲、王婉諭今短暫交談

▲▼ 520總統就職典禮,柯文哲與王婉諭 。（圖／記者李毓康攝）

▲520總統就職典禮，柯文哲與王婉諭簡短交談。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）就任，民眾黨主席柯文哲20日上午出席就職典禮，根據府方座位安排，柯文哲與時代力量黨主席王婉諭並肩而坐，期間一度有簡短交談，但因王婉諭19日晚間才發了一則給藍白支持者的公開信，喊話關鍵少數應該超越藍綠惡鬥，不該變成藍營附隨組織，兩人實際交談內容為何，待柯文哲下午2時受訪時說明。

柯文哲19日在民進黨中央黨部前的北平東路舉辦「草根決心行動」，抗議蔡政府跳票8年開「芭樂票」，但也依據民眾黨的主張「政黨和解、社會和諧」，所以20日前往總統府參加賴清德、蕭美琴的就職典禮。

▲▼ 總統就職大典預演，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲20日上午率8名黨內立委到總統府參加賴清德、蕭美琴的就職典禮，並依照總統府方的安排入座，與王婉諭比鄰而坐，期間兩人一度有短暫的交談，但因距離關係，交談內容不得而知；不過柯文哲預計在下午2時於民眾黨中央黨部受訪說明。

值得一提的是，立法院預計在21日院會繼續處理國會改革相關修法草案，由於立院17日藍綠白立委肢體衝突不斷，更有學生在場外集結抗議，引發外界高度關注。王婉瑜19日晚間也發文，喊話國民黨、民眾黨的支持者，國會改革不該反過來傷害國會民主。

王婉諭發文提及，沒有人比時力更懂過去8年民進黨是怎麼輾壓法案，但不希望曾經的少年變成惡龍，「也許你該問問自己，週五的立法院，是台灣人民期待的新國會嗎？」

王婉諭指出，能理解面對過去民進黨8年完全執政的碾壓，民眾會生氣、會憤怒、會希望用選票選出來的代議士，能夠教訓民進黨，「可是我要請你想一想，別人闖紅燈是錯的，難道輪到我闖紅燈就會變成對的？不對的就是不對，不會因為是誰闖紅燈而有所不同。」

王婉諭稱，如果民眾過去不認同民進黨的多數暴力，現在也不該放任自己選出來的委員，有樣學樣、變本加厲，用更激烈的手段去報復民進黨，冤冤相報，向下沈淪，傷害台灣國會的民主；反之，可以試著告訴支持的陣營，掌握了多數，應該更要有格局與智慧，多花一點時間，讓國會改革的法案，累積更高的正當性，凝聚更大的社會共識。

而王婉諭也特別點名民眾黨的支持者，「當你用手上選票，讓民眾黨取得立院的關鍵少數席次時，我相信在你的心中，一定有一個新國會的願景。關鍵少數應該超越藍綠惡鬥，而不是加入藍綠惡鬥，變成藍營的附隨組織。關鍵少數應該聚焦進步法案，推著藍綠兩黨往前走，啟動改革的進步槓桿。」

▼柯文哲參加520總統副總統就職典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲參加「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）

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