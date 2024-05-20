蔡英文卸任登日本雅虎頭條！　日媒：提升台灣國際存在感

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蔡英文卸任登日本雅虎頭條！　日媒讚她2件事：提升台灣國際存在感

▲▼日本雅虎入口網站將蔡英文卸任刊登在國際新聞首頁。（圖／翻攝自Yahoo!JAPAN News）

▲日本雅虎入口網站將蔡英文卸任刊登在國際新聞首頁。（圖／翻攝自Yahoo!JAPAN News）

記者張寧倢／編譯

台灣第15任總統蔡英文在完成8年任期後於5月20日正式卸任。日本大型入口網站雅虎（Yahoo! JAPAN）也將蔡英文卸任的相關報導，刊登在國際新聞頭條版面。報導以「台灣蔡英文總統卸任，提升台灣存在感，到末期也不失支持度」為標題，闡述她任內的執政表現。

日本每日新聞社在報導開頭讚譽蔡英文，在中國加強施壓的情況下，透過強化與美國等國家的合作，提高了台灣在國際社會的存在感，雖然在內政方面也有批評，但直到執政末期也沒有大幅流失支持度

報導提到，蔡英文2016年第二度挑戰總統大選，批判了增強台灣與中國經濟連結的馬英九政府，讓她首次當選，成為台灣第一位女總統。然而，由於與中國對台的主張分歧過大，未能實現緩和緊張局勢的兩岸對話。

▲▼日本雅虎入口網站將蔡英文卸任刊登在國際新聞首頁。（圖／翻攝自Yahoo!JAPAN News）

▲日本雅虎在國際新聞頭條刊登了台灣蔡英文總統卸任與新任總統就職的兩則報導。（圖／翻攝自Yahoo!JAPAN News）

報導稱，蔡政府一方面增加國防開支，推動潛艦國造，另一方面鞏固了作為安全保障後盾的對美關係。蔡英文以「民主和自由的燈塔」向世界宣揚台灣的國際角色，相較採取強硬對台政策的中國，她避開極端言行，以避免留給對方攻擊的藉口。

另外，蔡英文在任期間，不僅在與中國相關的地緣政治上提升台灣的能見度，在半導體領域等經濟發展方面，台灣的存在感也不斷提升，除了美、日，歐洲的議會人物和研究機構也相繼訪台。蔡英文在2023年10月演說時自信表示，「台灣已經成為世界的台灣」。

日媒報導也提及內政方面，蔡英文推動台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，以及在原住民權利保障的各種改革，但也面臨強烈逆風，例如年金改革遭遇公務員等既得利益階層的強力反對。

報導引述台灣電視台民調稱，蔡英文在卸任前夕執政滿意度有42%，不滿意為46%，在飲食、住宅價格高漲、薪水增長面臨困境等的批判根深蒂固，但與前兩任總統卸任前民調相比，蔡英文整體的評價仍為良好結果。

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