美胸主播「慘遭煙火噴臉」！倒地不起送醫搶救　左眼嚴重受損

▲南韓美女主播郭珉瑄最近遭到舞台煙火擊中，視力嚴重受損。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

南韓現年32歲的美女體育主播郭珉瑄，本月12日前往大田出席主持手遊《絕地求生》電競活動，豈料過程中竟然遭到舞台噴出的煙火擊中眼部，她當場痛到倒地不起，最後送往鄰近醫院急救，雖然目前已經出院休養，但其視力嚴重受損、臉部受傷，公司也發表聲明證實。

根據韓媒《朝鮮日報》、《首爾經濟》，郭珉瑄本月12日前往大田廣域市儒城區電競賽場，主持手遊《絕地求生》2024年度職業系列賽（PMPS），豈料過程中卻突然遭到舞台上噴出的煙火擊中，因此緊急送往附近的大學醫院急救，事後被診斷左臉出現擦挫傷、視力嚴重受損，目前仍正接受治療。

事後，郭珉瑄所屬的經紀公司STARIT娛樂透過聲明證實，「郭珉瑄在最近的一場活動中遭到煙火擊中，視力嚴重受損。」

郭珉瑄昨（19）日透過社群平台Instagram報平安，「此次事故讓許多人擔憂了！在一周以前的活動當中，因為舞台的特殊效果，導致左眼受傷。與內傷相比，外觀可以說是處理得非常乾淨，目前正在接受治療，從不放棄希望。此次意外後，我回想起過去認為本是應該的事，尤其是身體總是出現病痛的人，更能體會他們的處境。」

據悉，郭珉瑄從2016年起投入主播界，當時擔任MoneyToday電視台的新聞主播，之後先是在t-broad、三星電子、SPOTV GAMES擔任主播。