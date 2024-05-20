路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

▲ 520就職典禮，蔡英文交棒賴清德與蕭美琴。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新任總統賴清德20日上午正式宣誓就職，《路透社》以「面對憤怒的中國，台灣新總統上任」為題，分析賴清德將面臨的挑戰，知情人士也透露他稍後的就職演說內容。

一名高級官員向《路透社》表示，賴清德將在就職演說中表達對中國的善意，呼籲兩岸追求和平。報導也提到，賴清德1月贏得總統大選以來，台灣持續遭到中國施壓，賴曾提出與北京談判被拒，在國內面臨的挑戰也愈來愈大，因為民進黨失去立法院多數席位。

中國官媒目前未刊登賴清德就職相關報導，但《環球時報》19日刊登評論指出，他上任後可能愈來愈挑釁，因此長遠來看，兩岸關係並不樂觀。

《衛報》提到，賴清德與深綠派系有關，2017年曾自稱是「務實台獨工作者」，但後來走回前總統蔡英文的溫和立場。

分析家和認識賴清德的人士則告訴《衛報》，他們不認為賴清德改變想法，更有可能的是他發現自己過去的立場如今可能將台灣置於更危險的境地，或在政治上不受歡迎，亦或兩者皆是。

英國倫敦大學亞非學院台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）指出，賴清德是一名務實的政治家，和黨內多數政治人物一樣，優先考慮維持台灣實質獨立。

賴清德一上任就得在多條戰線作戰，因為比起蔡英文，北京更不滿賴，將密切關注他的就職演說。但分析人士指出，賴清德說什麼並不重要，因為中國總會找到理由回應。綠委沈伯洋向《路透》表示，「不論他在就職典禮上說什麼，中國都不會同意。」