　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

▲▼蔡英文與賴清德。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

▲ 520就職典禮，蔡英文交棒賴清德與蕭美琴。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新任總統賴清德20日上午正式宣誓就職，《路透社》以「面對憤怒的中國，台灣新總統上任」為題，分析賴清德將面臨的挑戰，知情人士也透露他稍後的就職演說內容。

一名高級官員向《路透社》表示，賴清德將在就職演說中表達對中國的善意，呼籲兩岸追求和平。報導也提到，賴清德1月贏得總統大選以來，台灣持續遭到中國施壓，賴曾提出與北京談判被拒，在國內面臨的挑戰也愈來愈大，因為民進黨失去立法院多數席位。

中國官媒目前未刊登賴清德就職相關報導，但《環球時報》19日刊登評論指出，他上任後可能愈來愈挑釁，因此長遠來看，兩岸關係並不樂觀。

《衛報》提到，賴清德與深綠派系有關，2017年曾自稱是「務實台獨工作者」，但後來走回前總統蔡英文的溫和立場。

分析家和認識賴清德的人士則告訴《衛報》，他們不認為賴清德改變想法，更有可能的是他發現自己過去的立場如今可能將台灣置於更危險的境地，或在政治上不受歡迎，亦或兩者皆是。

英國倫敦大學亞非學院台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）指出，賴清德是一名務實的政治家，和黨內多數政治人物一樣，優先考慮維持台灣實質獨立。

賴清德一上任就得在多條戰線作戰，因為比起蔡英文，北京更不滿賴，將密切關注他的就職演說。但分析人士指出，賴清德說什麼並不重要，因為中國總會找到理由回應。綠委沈伯洋向《路透》表示，「不論他在就職典禮上說什麼，中國都不會同意。」

ET快訊
LIVE／賴清德發表就職演說！
台設計師操刀！　賴清德「油菜花」胸針藏深意
快訊／20分大逆轉！　衛冕軍遭淘汰
快訊／伊朗總統墜毀直升機找到了！
宣誓就職太緊張？　媒體人曝賴清德典禮2凸槌
快訊／陳菁徽不忍了！提告鍾佳濱故意傷害、性騷擾
受刑人脫逃！　揮酒瓶刺女路人畫面曝
伊朗總統墜機仍生死不明！　機上9人名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

蔡英文卸任登日本雅虎頭條！　日媒：提升台灣國際存在感

美胸主播「慘遭煙火噴臉」！倒地不起送醫搶救　左眼嚴重受損

快訊／伊朗總統墜毀直升機找到了！紅新月會急赴現場：狀況很不好

伊朗總統搭機遇事故生死未卜　若任內逝世「政府2件事要先做」

伊朗總統墜機已過12小時！機上9人仍生死不明　搭機名單曝光

台灣變得更國際化！賴清德就職新任總統　BBC：他沒有蜜月期

法國《世界報》：蔡英文帶領台灣走過暴風　贏得國際尊重

快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光

中國維修船在台海「定期隱藏位置」　美憂海底電纜遭竊密

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

路透：賴清德就職演說將對北京釋善意　籲兩岸和平

蔡英文卸任登日本雅虎頭條！　日媒：提升台灣國際存在感

美胸主播「慘遭煙火噴臉」！倒地不起送醫搶救　左眼嚴重受損

快訊／伊朗總統墜毀直升機找到了！紅新月會急赴現場：狀況很不好

伊朗總統搭機遇事故生死未卜　若任內逝世「政府2件事要先做」

伊朗總統墜機已過12小時！機上9人仍生死不明　搭機名單曝光

台灣變得更國際化！賴清德就職新任總統　BBC：他沒有蜜月期

法國《世界報》：蔡英文帶領台灣走過暴風　贏得國際尊重

快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光

中國維修船在台海「定期隱藏位置」　美憂海底電纜遭竊密

東京免人擠人玩法！到150年酒造喝啤酒　探訪關東最大鐘乳石洞

橋科效應發威！　燕巢億級廠辦持有3年轉手大賺1億

水沙連雜誌協會首辦攝影大賽　三組金牌選手出爐

直擊／蕭美琴就職副總統　媽媽出席觀禮

蘇花下清水橋震斷後最新畫面曝　加速搶修5月底前開放大車通行

小朋友愛挑食　營養如何補充？

品酩見證民主歷程　第16任總統副總統就職紀念酒歡慶上市

影／許凱「凹凸手臂肌」筋肉畫面超狂！　嬌羞臉一秒變man帥炸

涉殺人未遂！基隆戒護犯逃離醫院「身影曝光」　穿格紋衫沿路步行

陽明10大股東「4進4出」！　航海王、巨型韭菜都入列

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

即／伊朗總統直升機重落地！生死不明

快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光

即／伊朗總統墜機找到了　狀況很不好

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

極地冷空氣席捲智利　5月提早入冬

伊朗總統生死不明　電視停播常態節目

56歲爸娶27歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼

好市多會員費恐調漲！　另2種意想不到商品料跟著漲價

直升機墜機初判原因曝！　伊朗總統、外長失事逾12小時仍斷聯

伊朗總統墜機生死不明　機上9人名單曝

愛犬上錯機「關8小時沒水喝」！飼主見屍體崩潰

更多熱門

相關新聞

蔡英文卸任登日本雅虎頭條！日媒讚她2件事

蔡英文卸任登日本雅虎頭條！日媒讚她2件事

台灣第15任總統蔡英文在完成8年任期後於5月20日正式卸任。日本大型入口網站雅虎（Yahoo! JAPAN）也將蔡英文卸任的相關報導，刊登在國際新聞頭條版面。報導以「台灣蔡英文總統卸任，提升台灣存在感，到末期也不失支持度」為標題，闡述她任內的執政表現。

逆風請假北上出席520　盧秀燕：祝國運昌隆

逆風請假北上出席520　盧秀燕：祝國運昌隆

總統就職藍營3都市長都來了！　盧秀燕：祝國運昌隆、人民幸福

總統就職藍營3都市長都來了！　盧秀燕：祝國運昌隆、人民幸福

「抗中急先鋒」龐培歐現身　親自來台祝賀賴清德

「抗中急先鋒」龐培歐現身　親自來台祝賀賴清德

柯、王出席就職典禮短暫交談

柯、王出席就職典禮短暫交談

關鍵字：

台灣賴清德中國兩岸台海蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

澳男在台吃到老鼠藥驚爆案外案　女友英籍前夫也中毒亡

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

NONO婚前要朱海君電話「1招躲過經紀人勸阻」

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面