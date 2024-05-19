妻出軌同事9年！夫為1條件隱忍　悄訂「復仇計劃」：要她身心折磨

▲國外一名男子發現妻子出軌後，展開了長達2年的「復仇計劃」。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

國外一名男網友得知妻子結婚9年來一直出軌男同事後，不僅不生氣提出離婚，還默默地規劃了「復仇計劃」，以免妻子根據婚前協議要求進行財產分割，而在網上吸引眾多網友關注。

據《紐約郵報》報導，男子在Reddit透露，他2年前雇了私家偵探後，發現已婚9年的妻子居然一直和同事有染。儘管如此，這名男子卻並未立即離婚，而是繼續與妻子保持婚姻關係。

男子解釋，「我知道我的做法很怪，但由於我和妻子簽了婚前協議，必須維持10年的婚姻關係，否則就必須平分所有財產，但10年後，雙方可以保留各自的婚前資產，而我的資產明顯比她多，所以我只是在拖延時間。」

▲男子為了報復妻子，甚至還開始健身，但卻不與妻子發生性行為。（示意圖／VCG）

為了在心理上報復妻子，讓她在離婚時感到無助和失望，男子在規劃離婚時，也改變了自己的生活方式，積極運動並在工作上爭取升職，「我要她每天都看到我完美的身材，但絕不讓她碰我」。

男子描述，「我和妻子已經2年沒有性生活了，每次她試圖主動做某事時，我都會粗魯地拒絕。」現在，這名男子正在倒數日子，計劃在2個月後的結婚10週年紀念日提離婚，給妻子一個「重磅炸彈」。

相關貼文在Reddit曝光後，瞬間引發熱議。不少網友都對男子的做法表示理解，支持地表示「請在她答應離婚後回來宣布好消息」，但也有人認為「你們2個看起來都蠻讓人難以忍受的」、「聽起來你們2個都有黑暗的一面啊！」