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快訊／國台辦批賴清德「破壞台海和平」　對台獨絕不容忍

▲▼國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對總統賴清德今（20）早就職演說中的兩岸論述，大陸國台辦最新回應稱，賴清德的講話充分暴露了其「台獨工作者」的本性，「對於任何形式的『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息。」

國台辦發言人陳斌華指出，當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。

陳斌華表示，今天「台灣地區領導人」的講話頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨；要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意，而賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險訊號，充分暴露其「台獨工作者」的本性。

陳斌華指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分；「台獨」與台海和平水火不容，大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對「台獨」分裂和外來干涉的行動堅決有力，「對於任何形式的『台獨』分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息。」

陳斌華表示，祖國必須統一，也必然統一；不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

陳斌華最後說，大陸將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

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