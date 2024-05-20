直升機墜機初判原因曝！　伊朗總統、外長失事逾12小時仍斷聯

▲伊朗總統萊希搭乘直升機失事。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機遇事故，被迫採取重落地方式降落，墜機區域濃霧壟罩，使得搜救團隊難以找到人，伊朗副總統前不久稱與失事座機取得聯繫，但訊號隨即中斷。伊朗軍方稱已確定直升機墜機具體位置，但除了濃霧外，夜間氣溫降至冰點，且局部有雨，也使得搜救團隊到現在仍無找到直升機的消息；截至初稿時間20日7時止，直升機失聯已約12個小時。

綜合伊朗媒體報導，當前消息混亂，伊朗紅新月會指出，搜救團隊到現在都還未能確定直升機失事的具體位置，不過東亞塞拜然省的革命衛隊指揮官稍早表示，軍方已接獲總統座機的訊號，以及其中一名機組員的手機訊號，已派員趕赴搜救。

▲直升機失事地點凌晨氣溫降至冰點，氣候惡劣。（圖／路透）



台灣時間20日上午7時左右，約為伊朗時間同日凌晨2時許，直升機失事區域天氣寒冷且局部有雨，地形因素也限制了救援工作。目前初判直升機失事原因，為大霧天氣導致。

伊朗革命衛隊指揮官表示，搜救行動仍在積極進行中，目前尚無法確認任何有關總統以及機上同行者有誰的消息，他也強調，伊朗政府依據憲法行事，無須擔心任何情況發生。