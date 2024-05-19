專家估落點！建中34.6分、北一女33.8分　北市公立高職7分就上

▲北市公立高中職減招效應，名校競爭更激烈。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考今（19日）落幕，台北市華興中學校長曾騰瀧分析，今年5科整體難度比去年稍難，寫作測驗採開放式考題，拿高分不易，預估整體錄取門檻會下降，但因北市全面減招，前幾志願錄取門檻持平，建中估34.6分、北一女33.8分，但中後段社區高中與公立高職分數也會下修，北市公立高職可能7分就考上，新北市、基隆市公立高職甚至有登記就會上。

台北市公私立高中職在113學年度全面減招，公立學校每班從35人改為34人，私立學校則是從48人調降至47人，北一女中、成功高中和內湖高中更減班1班，光是北市就減少879個名額；基隆市中山、暖暖、安樂、八斗等4所公立高中，每班人數也從35調降為30人。

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曾騰瀧分析，今年數學、國文考科比去年難，英文、社會科跟去年差不多，自然則偏簡單，整體素養題型導向，考題靈活，尤其寫作測驗採開放式考題，考驗學生臨場寫作能力，預料將成為前幾志願學校的決戰關鍵考科。

曾騰瀧指出，整體而言，因今年試題難度較高，預估各校錄取門檻會下降，但因為北市公立高中職全面減招，前5志願學校分數還是會跟去年差不多，預估建中34.6分，北一女33.8分，師大附中男生33.6分、女生33.4分，成功高中31.8分、中山女中31.6分，松山高中男女為30.6分。

曾騰瀧進一步分析，基北區前五志願學校仍落在30~36分，這區間的學校，錄取分數跟去年差不多；20~30分預估可上前段公立社區高中，還有競爭較激烈的私校，以及大安高工熱門的電子、電機、資訊等類科，但各校錄取分數可能下修0.5到1分；而10~20分，可錄取中後段的社區高中與公立高職，各校錄取門檻可能下滑1分。

「減招幅度，趕不上少子化的速度」，曾騰瀧說，雖然北市公私立高中職全面減招、基隆市公立高中也減招，但仍難擋少子化衝擊，預估會考成績13分就可上北市公立高中、7分上北市公立高職，也就是5科當中有2科拿B、3科拿C就有機會上公立學校；至於新北市東半部如平雙溪、金山萬里地區的公立高中職、以及基隆市的公立高中職，更因為沒額滿，幾乎只要登記就錄取。

不過，曾騰瀧提醒，學生選校的機會多了，更應該慎選學校，確認自己要走學術傾向的高中或強調專業技能的職校，不要一味追求名校或公立光環，瞭解自己的志趣更重要。

曾騰瀧建議，免試入學可填30個志願，前5個志願最重要，一定要包含「夢幻、落點、保險」3類學校，也就是前5志願要有夢想的學校、分數落點的學校，以及安全穩上的學校等3類，而且至少填15個志願，避免意外落榜。

