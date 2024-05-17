400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

▲「台南400好南進行事」永續實踐行動，17日正式宣告「永續教育大展」將於吳園公會堂盛大舉行，展期自7月13日至8月4日，邀請大家為設計明日的永續教育創新模式而努力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化局指導，台南企業文化藝術基金會、可成科技以及國立成功大學iLink計畫南區區域資源整合中心、國立成功大學永續創新社共同攜手籌畫主辦的「台南400好南進行事」永續實踐行動，17日正式宣告「永續教育大展」將於吳園公會堂盛大舉行，展期自7月13日至8月4日，邀請大家為設計明日的永續教育創新模式而努力！

「永續教育大展」透過18個永續設計培力行動，展現永續教育與疼惜土地的好南故事。18組培力小南人永續賦能的半年來的創新成果，共聯結18個企業夥伴能量，訓練60位大學生成為永續專案管理師，在職人支持與大學生運用DFC學習法之帶領下，70位小南人們藉由「食憶」、「創藝」、「社議」分組，小南孩即將成為小小策展人，把他們「學永續」、「做永續」歷程中所發生的感動故事與實質創新改變，於永續教育大展中呈現。

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其中，Fun 4 Kids小組以「眾虎之地，種福之地」為主題，帶領孩子探索台南在地廟宇神明文化脈絡，以最親近的「虎爺」作為桌遊角色出發，打造一款「永續教育桌遊」：里仁小組，期望打造具標誌性的永續合作社以提供友善耕作、本土生產、減碳蔬食等永續產品，促進永續的責任消費；樹德橫山共創基地小組以「綠汽‧農廢、創藝」我是永續工程師為主題，運用汽車拆解零件與各式農作工具、農廢等融合台南意象，創意詮釋出府城400時空變遷之循環再生創作。

為加速文化內容與永續實踐的共融創新，同時也將規劃「企業永續週」與「永續社區週」、「TED Tainan永續學堂」等系列活動，廣邀民眾體驗永續、認識永續，藉此實質鏈結各項永續發展目標與教育產學資源合作的「生態系」。

文化局局長謝仕淵表示，《400+》民間參與計畫以每個「我」作為度量城市的方法，透過親自體驗、各自定義、自由想像，讓民間踴躍參與城市的共好行動。本次「好南進行事」以「一種凝聚」作為核心，鼓舞孩子們傾聽自己的聲音，並勇敢為自己、為土地行動，是邁向台南永續教育很重要的第一步。

台南企業文化藝術基金會執行長葉重利指出，教育是永續最核心的關鍵一哩路，台南400年讓我們持續為永續教育尋找溫暖解方，為台南做一件美麗的事，見證台南迎向永續未來所展開永續共創的好南進行事。可成科技洪水樹董事長致詞時提出，當今全球沸騰碳權交易的新時代，除致力於企業的綠色治理與ESG社會實踐，落實SDGs「建立多元夥伴關係」積極與企業結盟、共善將能為永續未來激盪出新解方！

國立成功大學iLink計畫南區區域資源整合中心邱士峰助理教授回應，本次合作計畫建立企業與青年跨界合作、共享、共好的社會創新學習與實踐平台，60位大學生以專案管理師的身分擔任溝通橋樑和引導者的角色，除了培養工作所需的軟實力，打下堅實基礎，也建立起與產業之鍊結。

活動現場，大家和樂融融一起醃製芒果青，象徵永續教育所灌溉的點點滴滴，教育如同為青澀的青芒果加糖，用愛與時間融滲養成，只要創造學習的機會與舞台，小南人也能透過行動回饋土地，最後成為小小策展人，在台南這塊糖與鹽的土地上閃閃發光。