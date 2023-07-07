嘉義市首辦兒童營養夏令營　六口訣建立正確飲食觀念

▲▼ 嘉義市政府衛生局首次舉辦兒童營養夏令營 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局結合社區營養推廣中心首次舉辦國小學童營養夏令營，期許營養從小扎根於學童生活中，透過寓教於樂的營養教育課程、有益身心的體能活動與大方自信的口說表達技巧，讓參加夏令營的國小學童，認識全方位的健康觀念並與家人互動分享，進一步落實於生活中。

社區營養師將營養六大類食物分類分節次，用說的、用看的、用吃的、用玩的方式，激起學童對於食物營養的好奇心，活動課程擺脫生硬的傳統專業教學，以童趣的課程標題，融入學童生長發育過程所需的營養基礎，讓我的餐盤六口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」等口訣搭配各類食物的特質，化身為陪伴孩子成長的健康小尖兵，讓成長過程能有健康的食物為伴，同時也導正孩童飲食中有損健康成長的飲食行為與食物選擇，為孩子奠下良好正確的飲食概念。

倡導學童在暑假期間具有良好生活作息，讓吃與動成為動態平衡、成為生活習慣，夏令營活動亦規劃運動指導員及兒童體能發展教育專家帶領小朋友進行體能運動，活絡、激發孩子的身體動能，提升成長發育的優質能量。也與在地廣播電台結合，讓學童可以勇敢地說營養並錄製成音檔，於不同平台進行播放，同時成就學童的自我價值也能行銷我的餐盤六口訣，營養尖兵無所不在！