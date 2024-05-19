LIVE／民眾作主！抗議蔡英文8年「芭樂票」　柯文哲草根決心遊行登場

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨發起519草根決心遊行，由黨主席柯文哲親自號召民眾，今天下午2時前往民進黨中央黨部前的北平東路向蔡政府「算總帳」，並以水果芭樂當作意象，痛批蔡政府8年選舉支票跳票，就是「芭樂票」；而整場活動《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

根據民眾黨規劃，519草根決心行動將於5月19日下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都將與會，並邀請公民團體到場助講；據了解，倒數2位立委助講由黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌2人依序進行，最後壓軸則留給黨主席柯文哲上台。

民眾黨也於16日釋出519草根決心遊行的前導片，只見柯文哲騎著YouBike抵達民進黨中央黨部前的北平東路，幕僚則拿出了一袋旗山珍珠芭樂當道具。柯文哲表示，拿芭樂的原因是民進黨執政8年選舉支票都跳票，也就是「芭樂票」，所以519要用芭樂當意象。

柯文哲也提及，「謙卑謙卑再謙卑」是誰講的？現在是「傲慢傲慢再傲慢」，包括憲政改革、國會改革、媒體改革、司法改革都跳票。先前被問到預期多少人響應活動？柯文哲說，要召喚所有認同改革、支持改革的朋友一起上街頭，不管是民進黨、國民黨，甚至其他黨籍或無黨，鼓勵所有人可以一起上街頭，「要號召多少人？答案是越多越好！」

▼民眾黨舉辦519遊行，黨主席柯文哲拿著象徵「芭樂票」的芭樂站在北平東路前，號召粉絲一同上街。（圖／民眾黨提供）