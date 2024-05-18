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女友提議同居「但17歲妹妹要搬出去」　網一面倒：請她滾

▲▼惡鄰,噪音,大樓,社區,崩潰,吵架,公主病,劈腿,出軌,女友,隔音,分手,離婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲女友想把原PO妹妹趕出去。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「女友說要跟她同居的話，妹妹必須搬出去家裡。」一名網友發文表示，他和17歲的妹妹同住在透天厝內，日前女友提出同居要求，於是他便帶對方回家看，豈料女友因不想和妹妹同住，所以要他在兩人間選擇一人，讓他不知所措。貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒要女友滾出去。

一名25歲的網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，他和妹妹目前同住在一棟三層透天厝中，他住在二樓，妹妹則住在三樓。日前，他女友突然表明自己想要與他同居，「所以我帶她來家裡看」。

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原PO表示，兩人回家時，妹妹剛好穿得比較清涼，於是女友便情緒失控，一直問他這個女孩是誰？後來他仔細解釋，女友才冷靜下來。只不過，女友事後也表示，如果兩人要同居，妹妹就必須搬出這棟房子。

▲▼相親,交友,脫單,女友,渣女,公主病。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

面對女友的要求，原PO便感到困擾，因為他的妹妹也才17歲，「我應該怎麼選擇啊？如果女友不能跟我同居真的很可惜」。

貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒直呼，「那就請她滾，憑什麼要妹妹搬出去」、「留妹妹，女友再找」、「請女友出去啊！妹妹才是自己的家人，難不成為了女友把自己的妹妹趕出去嗎 」、「女友先把你妹趕出去，下一個一定是你」、「賞女友兩巴掌叫她清醒點，要家人搬出去？可以啊！直接結婚，變成真的大嫂再來講」。

也有網友建議，「叫你女友付房租費，那錢幫你妹租好一點房子。」原PO則回應，「我是想說可以幫妹妹租套房」。

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