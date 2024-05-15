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不滿女友要分手「逼口交還硬上」　富少剝光她衣服拍片...重判13年

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲高雄富少不滿女友提分手，竟逼口交還硬上遭重判。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓富少因不滿女友提分手，去年7月間要女友償還交往期間欠他的17萬元，女友不從，富少竟強硬上女友，還逼她幫忙口交再趁機拍下影片，過沒幾天，富少又持刀去找女友，以私密影片逼女友簽下17萬元本票，然後再剝光女友衣服逼口交性侵得逞，女友身心受創報警抓了富少，法院審理後，依強盜強制性交等罪，重判陳姓富少徒刑13年。可上訴。

判決指出，陳姓富少和女友原本關係融洽，但去年女友卻和他提分手，讓富少心有不甘，去年7月7日21時許，富少佯稱要歸還物品跑到女友的租屋處，再以兩人之前的私密照片做要脅，要求女友負擔交往期間他花的17萬元，後來更逼女友幫他口交，並性侵得逞，還拍下私密影片。

去年7月18日22時許，富少再度前往女友的租屋處，拿出預藏的美工刀，要脅女友簽下17萬元的本票，並逼她脫光衣服，再度逼女友幫他口交，又再度性侵女友，也照樣拍下私密影片。

兩度受辱的女友精神瀕臨崩潰，又怕富少對外公佈私密影片，但最後仍決定報警提告，警方也循線抓了陳姓富少。

法院審理時，富少辯稱和女交往期間有資助她、一起買車，所以女友應還給他17萬元，案發當天的美工刀不是用來強盜，而是他帶去女友家準備要還她的物品之一，富少律師也認為認為女友因精神疾病影響而常出現扭曲現實、記憶錯亂之現象，辯稱兩人只是討論分手的事宜。

但法官根據相關事證，認定陳姓富少犯行明確，審理後依強制性交罪判處徒刑4年、強盜強制性交罪判處徒刑12年，應執行有期徒刑13年，全案可上訴。

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