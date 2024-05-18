行道樹倒塌傷民　黃大佑建議替換原生優良樹種

▲ 嘉市議員黃大佑質詢市府建設處，建議將危險路樹列黑名單並汰換 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年全台發生多起行道樹倒塌意外，嘉義市議員黃大祐質詢表示，市府應重視「高風險行道樹」問題，建議加強巡查及健檢，列出黑名單並汰換；市府建設處長田長沛表示，除把7大類樹木列黑名單，也與環保局合作，逐步汰換成有固碳、改善空品的優質的原生樹種。至於健檢部分，未來希望能擴大到全市的行道樹及公園。

黃大祐指出，「行道樹殺人」的風險逐年升高，每逢風災過後，行道樹傾倒影響行人與行車安全，甚至造成公安意外的事件時常發生，建議市府應仿效台北市做法，加強巡查及健檢，降低用路人風險。

建設處長田長沛表示，嘉義市行道樹現除有管理員、專人巡查外，今年也針對三千多棵委託專業單位健檢，待建立有效的模式後，擴及到全市一萬多棵行道樹，以及公園的一萬多棵樹木，也會評估進行系統分類，預防憾事再度發生。

黃大祐說，能體諒民眾對老樹的情感，但老樹若病倒，就有公安風險，建議把7大類樹木列為不再種植的黑名單，包含榕樹、橡膠樹、菩提樹、黑板樹、盾柱木、木棉、刺桐類等，並在缺株補植時，改用其他原生的優良樹種替換。

田長沛表示，嘉義市目前除已將有淺根或竄根問題，及季節性會有飄落物的樹木等列入黑名單，也進一步與環保局合作，挑選有更佳固碳及改善空氣品質效果的樹種，未來會逐步汰換，對市民的安全多一分保障。