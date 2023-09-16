嘉義市議會參訪空軍第四聯隊　中秋節勞軍發放慰問金　

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋節即將到來，為慰勉嘉義地區國軍官兵弟兄守衛鄉土、愛民助民的辛勞，嘉義市議會議長陳姿妏在嘉義軍人服務站張勉站長的陪同下，帶領議會秋節敬軍團副議長張榮藏及議會主管，前往空軍四聯隊定點致贈秋節慰問金。

敬軍團感謝空軍第四聯隊、陸軍南測中心、嘉義後備指揮部、嘉義財務組、嘉義憲兵隊、五二工兵群戰工營、嘉義油料庫、蘭潭彈藥庫、資通電軍指管防護大隊中區隊雲嘉分隊及彌陀補給分庫等單位的國軍官兵，協助地方救災和服務民眾的犧牲奉獻，以及平日在戰備整訓和保鄉衛土的職責辛勞，表達敬意與謝意。

▲ 嘉義市議會中秋節勞軍，聯隊政戰主任林佳田講解戰機 。（圖／記者翁伊森攝）

陳姿汶表示：近年來，中國大陸不斷在臺海周邊進行各項軍事活動，升高台海區域的緊張情勢，國軍堅守崗位沉著應對，肩負著捍衛國家安全職責，不分日夜戮力戰備，讓臺灣人民都深受感佩，藉此機會致上最崇高的敬意與謝意。

陳姿汶又提到，軍隊是國家的命脈，國家的安全需要國軍弟兄防守，國家才能穩固，每當重大災難或國家軍事需要，國軍總是在第一時間投入救災，並協助災後重建工作，尤其近年疫情期間協助消毒等防疫工作，讓廣大的市民生命及財產損失降到最低。