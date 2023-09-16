　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市議會參訪空軍第四聯隊　中秋節勞軍發放慰問金　

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋節即將到來，為慰勉嘉義地區國軍官兵弟兄守衛鄉土、愛民助民的辛勞，嘉義市議會議長陳姿妏在嘉義軍人服務站張勉站長的陪同下，帶領議會秋節敬軍團副議長張榮藏及議會主管，前往空軍四聯隊定點致贈秋節慰問金。

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

敬軍團感謝空軍第四聯隊、陸軍南測中心、嘉義後備指揮部、嘉義財務組、嘉義憲兵隊、五二工兵群戰工營、嘉義油料庫、蘭潭彈藥庫、資通電軍指管防護大隊中區隊雲嘉分隊及彌陀補給分庫等單位的國軍官兵，協助地方救災和服務民眾的犧牲奉獻，以及平日在戰備整訓和保鄉衛土的職責辛勞，表達敬意與謝意。

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市議會中秋節勞軍，聯隊政戰主任林佳田講解戰機  。（圖／記者翁伊森攝）

陳姿汶表示：近年來，中國大陸不斷在臺海周邊進行各項軍事活動，升高台海區域的緊張情勢，國軍堅守崗位沉著應對，肩負著捍衛國家安全職責，不分日夜戮力戰備，讓臺灣人民都深受感佩，藉此機會致上最崇高的敬意與謝意。

▲▼ 嘉義市議會中秋節勞軍 。（圖／記者翁伊森攝）

陳姿汶又提到，軍隊是國家的命脈，國家的安全需要國軍弟兄防守，國家才能穩固，每當重大災難或國家軍事需要，國軍總是在第一時間投入救災，並協助災後重建工作，尤其近年疫情期間協助消毒等防疫工作，讓廣大的市民生命及財產損失降到最低。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
瑜伽褲妹排阜杭　他驚「李多慧本人！」全場羨慕炸
快訊／賴佩霞辭演舞台劇釀「整檔取消」　郭辦回應了
妻子癌逝！　藥頭丈夫帶新歡爽住商旅被捕
挖到未爆彈！　他「徒手握彈」拿去警局
高雄夫妻慘死！　女星收親戚私訊：我哭了
今午後「大台北迎雨」　入夜掉10度！
7、8月電費帳單來了！一比去年同期　他哀號「有感」爆共鳴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市議會參訪空軍第四聯隊　中秋節勞軍發放慰問金　

開南大學迎新「校長變身機長」　新生持登機證參觀校園

桃園巧聖先師廟捐贈15萬普渡平安箱　公私協力助弱勢

聚焦促進青年就業 　勞動部長許銘春與桃竹苗大專校長座談

張麗善參訪世客博　行銷雲林「詔安客」特色

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿新北文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭首日湧人潮　金曲組合魅力引爆全場

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

薔薔愛犬栗子「6個月被死神索命2次」　「學會告別」崩潰：不想牠繼續痛苦

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

嘉義市議會參訪空軍第四聯隊　中秋節勞軍發放慰問金　

開南大學迎新「校長變身機長」　新生持登機證參觀校園

桃園巧聖先師廟捐贈15萬普渡平安箱　公私協力助弱勢

聚焦促進青年就業 　勞動部長許銘春與桃竹苗大專校長座談

張麗善參訪世客博　行銷雲林「詔安客」特色

頭城搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊觸犯大忌「就是這樣玄」挨轟

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿新北文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭首日湧人潮　金曲組合魅力引爆全場

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

喬帥締戴維斯盃單打20連勝！　率塞爾維亞強勢晉級8強

航海王走出谷底？　巨頭馬士基翻多曝「全球貿易有反彈初步跡象」

妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

高虹安道歉白話文　媒體人解讀「你們不准跟我男友講話」

半年收掉106家店　家樂福「北上廣深」門市全關了！

雞蛋別放「冰箱這2處」一堆人做錯！保鮮秘訣曝：尖端要朝下

高虹安禁未報備接觸李忠庭　她疑：跟通姦除罪前只罰小三有不同？

賴佩霞辭演舞台劇釀「整檔取消」　郭辦：造成困擾不好意思

快訊／新北三峽住宅區瓦斯外洩...濃度達警示值！　500住戶受影響

「大專雙語計畫」第二階段再增3校　教育部一年補助7.7億

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊挨轟

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

台農2度被約談　喊委屈的董座出國了

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

台南嚴格執行登革熱大區塊化學防治

潮時尚「雲林厚工學」芭比時裝秀

巴西進口洗選蛋標示不實台南派員查核

更多熱門

相關新聞

嘉義議員研究室「女密友住20年」　檢介入調查

嘉義議員研究室「女密友住20年」　檢介入調查

日前有網友在PTT八卦板爆料，指出民進黨嘉義市議員黃露慧的父親、已故前議員黃正男長期違規將議員研究室借給趙姓女性密友住，至今住了20年。對此，市議會表示已向趙女求償20年水電費共6萬4080元，嘉義地檢署則表示該案已列他案字號，也已指派檢察官介入調查。

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

嘉義縣兵役權益關懷協會勞軍　翁章梁贈慰問金

嘉義縣兵役權益關懷協會勞軍　翁章梁贈慰問金

嘉市補習班老師傳性騷　女學生被問有沒有性經驗

嘉市補習班老師傳性騷　女學生被問有沒有性經驗

莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　

莊豐安率嘉義市議會團隊秋節敬軍　

關鍵字：

空軍第四聯隊嘉義市議會陳姿妏

讀者迴響

熱門新聞

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

辦身分證注意！照片規範多一規則

iPhone 15新機預約5分鐘額滿　果粉最愛顏色曝光

一聽「肺腺癌四期」！她急檢查　醫：台灣患者和1原因很有關

健身教練性侵女同事！扛瓦斯式丟床上

小鬼黃鴻升離世3年了

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

即／狠男砍殺鄰居夫妻　兇刀高屏溪畔找到了

陸第一網紅「停更2年」後復出！　粉絲驚見：不一樣了

更多

最夯影音

更多
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面