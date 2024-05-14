求職不再看履歷！南韓企業高層70%：面試刷掉「不懂用AI」求職者

▲未來求職者面試時不懂得如何使用AI增加產能，很可能會被人事主管刷掉。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從美國人工智慧（AI）公司OpenAI推出的語音助理服務「ChatGPT」橫空出世後，大幅增加全球對於AI的需求，由於AI能夠協助人們迅速做出正確決策、降低成本，在各行各業受到廣泛運用。如今，南韓企業有高達7成的管理人士受訪指出，比起過往豐富的履歷，假設應徵面試者不擅長使用AI，則會在面試被刷掉。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《朝鮮日報》，韓國微軟公司（Microsoft Korea）今（14）日在南韓首爾總部召開懇談會，同時在現場公開「業務動向指標2024」調查結果，該份調查共有來自31國（包括南韓）、約3萬1000人參加，針對員工在辦公時是否使用AI進行分析，結果顯示隨著企業對於AI的需求呈幾何式上漲，一般員工已經懂得如何培養自己在AI的能力。

該份報告指出，參與調查的全球勞工中，高達75%的受訪者（南韓約73%）已經在職場上運用AI，其中AI使用頻度高的「活躍用戶」之中高達9成已經將AI靈活運用在辦公之中，而從半年前就開始使用AI的受訪者比率則增加至46%。

至於從企業管理階層來看，高達79%的受訪者（南韓約80%）認為必須靠使用AI來維持競爭力，其中還有60%的受訪者擔憂公司內部組織缺乏對於AI發展的展望和更明確的計畫。

從這份調查也可以看出，未來企業在徵才時，比起面試者過去是否擁有輝煌的履歷，企業更加看重面試者是否擁有懂得靈活運用AI的能力。高達71%的管理層表示，「比起是否擁有相關經歷，面試時將會優先通過懂得靈活運用AI的職員」。

甚至還有66%的企業管理階層（南韓則為70%）表示，「若本身不懂得如何靈活運用AI，則在面試時將不予以通過採用。」

韓國微軟公司ModernWork商業總括組長吳聖美（音譯）表示，「隨著生成式人工智慧（AI）問世，繼智慧型手機以後，技術與人們互相合作的方式已在根本上發生改變。對於渴望徵求人才的企業領導、以及期望轉換經歷的職員們而言，AI技術的發達將會提供更多機會。」