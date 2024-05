一踏出艙門「摔下飛機」！他沒發現舷梯被撤走　踩空重摔

▲翎亞航空員工摔下飛機。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印尼首都雅加達(Jakarta)發生驚險事件,翎亞航空(Transnusa Airlines)一名員工準備走下飛機時,沒發現舷梯已遭撤走,竟然一腳踩空,重摔數公尺,意外瞬間被鏡頭拍下。

根據影片畫面,一架空中巴士A320(Airbus A320)起飛前,員工一邊轉頭與機艙內同事說話,一邊準備走下飛機,因此沒看見舷梯已經不在原地,他摔落之後背部著地,原本拿在手上的紙張滿天飛,背景還可以聽見女子尖叫聲。

