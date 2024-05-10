請育嬰假顧寶寶！老公狂call「還裝監視器」　她嘆：誰有精力外遇

▲原PO請育嬰假照顧寶寶。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「每天忙他就要忙死了，誰有精力亂跑還外遇啊？」一名女網友發文表示，自從她開始請育嬰假，老公便時不時打電話查勤，甚至還在家中裝監視器，「疑心病越來越重」，讓她覺得很煩。貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，自從她生完小孩請育嬰假，老公三不五時就會打電話查勤，由於她擔心電話聲會吵到寶寶，所以平時都開震動，怎料當她沒接到電話，「他就開始懷疑我跑出去，有外遇」，縱使她多次解釋，對方仍不信，「疑心病越來越重」。

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原PO透露，除了打電話之外，老公甚至還買監視器放在客廳、臥房和廚房，「說是擔心我，方便他遠端就可以看到家裡情況」，但對她來說，老公這麼做根本只是為了監視她，「帶一個3個月大的嬰兒，每天忙他就要忙死了，誰有精力亂跑還外遇啊！煩欸」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老公是有多自卑」、「這種不信任人的人，婚姻不會長久」、「做夫妻要互相信任，這樣子是很難走一輩子的」、「小孩給老公顧，換你去上班」、「自己顧啊！老婆去工作，輕鬆多了」。

另也有網友則認為，「也許是擔心寶寶呢」、「怎麼不覺得老公是擔心你和寶寶？婚前難道他不是這樣嗎」、「其實我也有裝耶！因為上班的時候可以看寶寶」。