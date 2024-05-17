吃玉米片被辣死！美14歲少年TikTok挑戰喪命　驗屍結果出爐

▲沃羅巴參加TikTok挑戰後身亡。（圖／GOFUNDME）



記者吳美依／綜合報導

美國麻州14歲少年沃羅巴（Harris Wolobah）參加TikTok挑戰，吃下全世界最辣辣椒製成的玉米片，卻因此不幸身亡。根據最新公布的驗屍報告，他的死因是「攝入高辣椒素含量食物」引起的心肺驟停，並且因為罹患先天性心臟缺陷「心肌橋」，更容易受到辛辣食物的負面影響。

《美聯社》取得首席法醫辦公室驗屍報告報導，沃羅巴攝取過量辣椒素，引發心肺驟停身亡。此外，他罹患心臟肥大及一種稱為「心肌橋」的先天性缺陷，後者意指心臟冠狀動脈血管長在心肌肌肉層裡面、而非心肌表面的異常狀況，心臟收縮時更容易影響心臟血流，引起胸悶、心絞痛、甚至心臟缺氧等症狀。

波士頓塔夫茨醫療中心心臟科主任烏德森（Dr. James Udelson）指出，辣椒素的急性毒性確實可能導致心肌缺血。醫星華盛頓醫院中心心臟科醫師海德（Dr. Syed Haider）則指出，沒有潛在風險因素的一般人，也可能因為攝入大量辣椒素，出現嚴重心臟問題。

▲帕基玉米片推出世上最辣辣椒製成的產品。（圖／Paqui Chips）

美國帕基玉米片（Paqui Chips）在社群媒體上發起「1片玉米片挑戰」（One Chip Challenge），邀請網友吃下全世界最辣辣椒製成的玉米片，看看他們能夠撐多久不喝水、不吃東西以緩解辣度。

不過，沃羅巴卻在參加挑戰後腹部劇烈疼痛，2023年9月1日去世。他的死也引發麻州當局及醫界的注意，紛紛警告食用過度辛辣食物可能產生的後果，包括引起過敏反應、呼吸困難、心律不整、中風甚至心臟病發作等。

針對沃羅巴的驗屍結果，帕基玉米片16日發布聲明，對於受害者親友致哀。他們表示，玉米片包裝有清楚且明顯的標籤，「強調這項產品不適合孩童、對辛辣食物敏感或罹患潛在狀況的人」，卻有越來越多人不聽從警告，「因此，儘管產品符合食品安全標準，我們出於謹慎，已與零售商合作，自2023年9月起自願下架產品，停止1片玉米片挑戰。」

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