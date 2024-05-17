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便當「整隻魚＋雞腿」只賣60元！　他曝阿婆超佛心願

記者黃翊婷／綜合報導

隨著物價上漲，不少民眾都有感在食物的花費上也跟著變多。一名網友16日分享一張照片，表示照片中的便當是在雲林縣北港鎮買的，有整隻魚和雞腿，竟然只賣60元，「佛心阿婆讓做工人能吃飽飽」。文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「佛心價」、「絕對不可能在雙北」；但也有從事餐飲業的網友覺得這個價位不合邏輯。

雲林佛心60元便當。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO分享買到好吃又便宜的便當。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社

原PO在臉書「爆廢1公社」發文表示，「這是一個60元便當故事，佛心阿婆讓做工人能吃飽飽，還有附湯、菜脯」。而在附上的照片中，便當裡除了白飯、配菜之外，竟然還有整隻魚和雞腿。

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文章公開之後迅速引發網友熱議，大家紛紛留言表示，「這根本沒利了啊」、「太離譜了吧」、「佛心價」、「絕對不可能在雙北」、「只要有魚，都不太可能便宜到哪，真的是佛心」、「讓我想到高雄之前有一個10元便當阿嬤」；不過，也有一名從事餐飲業的網友提出質疑，認為這樣的價位不合邏輯。

對此，原PO也在留言區回覆大家的問題，並公開便當店位於雲林縣北港鎮，他表示，自己沒有必要騙人，這個便當真的只賣60元，至於為何價格這麼便宜，「聽阿婆說，『薄利多銷你們能吃飽就好』，阿婆都讓工人補充體力，做口碑的。」

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