門上「突貼1張紙」　爸愣：我被列入黑名單？網秒懂女兒想法

▲女兒在門上貼了一張紙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

爸媽進入兒女房間時，會不會先敲門呢？近日就有網友貼出一張照片，只見上頭寫著「不准進來，請先敲門」，讓他擔心自己是不是已經被女兒列為「黑名單」。貼文曝光後，引發網友討論，「小時候也寫過一樣的東西」、「孩子長大需要隱私，重點是請敲門是基本禮貌，爸媽是該檢討」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文拋問，「我跟老婆被女兒列入黑名單了嗎？」從他貼出的照片可見，女兒在門上貼了一張紙，上頭寫著「不準（准）進來，請先敲門，謝謝」、「爸媽請敲門，Thanks」、「禁止進入」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先敲門才會讓人感覺被尊重」、「長大了注重隱私，沒說不能進，只是她開始有祕密，更希望尊重」、「就先敲門有什麼難的」、「爸爸難過想哭」、「我們家不能鎖門，這是規矩，但我進去前會徵詢她的同意，這也是規矩」、「起碼敲門有機會，還沒列拒絕往來戶」。

還有網友笑回，「字寫錯了，所以可以進去」、「不準進來，有準的可以進去嗎」、「准，先出來罰寫」、「時間算『準』了，就可以進去了」、「試看看射幾支飛鏢，不準！就進去」、「錯字扣1分」、「不『准』進來、Thanks才對」。針對錯字，原PO也回應，「她還是個孩子」。